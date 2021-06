Italia-Austria, cosa succede in caso di parità al 90'

La Nazionale azzurra affronta quella austriaca per gli ottavi di Euro2020: tutte le informazioni sull'eventuale pareggio.

Dopo aver superato alla grande la fase a gironi di Euro2020 grazie ai successi contro Turchia, Svizzera e Galles, la Nazionale azzurra affronta gli ottavi del torneo contro l'Austria. Gara secca e ad eliminazione diretta per la squadra di Mancini.

Dentro o fuori per chiunque, con la Danimarca prima squadra capace di approdare ai quarti di finale dopo aver surclassato il Galles con un secco 4-0. Tocca ad Italia e Austria dividersi gioia e delusione nel secondo ottavo di finale degli Europei.

ITALIA-AUSTRIA PARI AL 90'

Se Italia e Austria dovessero concludere i tempi regolamentari 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo, non verrà considerato nessun risultato dei gironi o la miglior posizione ottenuta, ma bensì sarà essenziale avere un vincitore all'interno della stessa gara, come di consueto.

Dunque, davanti ad un risultato di parità al 90', ci saranno 30 minuti extra, i supplementari. In caso di ulteriore parità via ai rigori e alla prima lotteria degli Europei per decidere chi andrà ai quarti a sfidare la vincente tra Portogallo e Belgio, eventuale prima grande sfida per la Nazionale azzurra.