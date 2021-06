Pagelle Italia-Austria: Chiesa cambia volto agli Azzurri, Spinazzola super

Chiesa, Locatelli, Pessina e Belotti entrano benissimo in campo e cambiano volto all'Italia. Spinazzola il migliore, male Berardi e Bonucci.

PAGELLE ITALIA

DONNARUMMA 6.5 : Incolpevole sul goal (poi annullato) di Arnautovic, strepitoso ad inizio del secondo tempo supplementare.



DI LORENZO 6.5: Gioca una gara ordinata, spingendo poco ma offrendo ampie garanzie in fase difensiva. Il coast-to-coast nel finale è l'ennesima conferma delle sue qualità.



BONUCCI 5.5: Un paio di leggerezze di troppo, una per tempo, mettono in affanno la retroguardia azzurra.



ACERBI 7: Prestazione sontuosa per il centrale della Lazio, baluardo invalicabile e determinante anche negli sviluppi dell'azione che porta al secondo goal.

SPINAZZOLA 7.5: Ancora una volta risulta il migliore in campo. Durante i 90 minuti è l'unico a spingere con regolarità, a provarci in tutti i modi, senza poi far mancare il suo apporto in fase difensiva. Sua la giocata che libera Chiesa per il goal dell'1-0.

BARELLA 6: Nel primo tempo è probabilmente il migliore in campo tra gli Azzurri, ad inizio ripresa si innervosisce inutilmente, si fa ammonire e condiziona la sua partita, quasi "costringendo" Mancini a toglierlo. (67' PESSINA 7 : Ha il merito di trovare il goal del raddoppio, ma sin dal momento del suo ingresso in campo offre maggiore dinamismo a una squadra troppo a lungo compassata).

JORGINHO 5.5: Ordinaria amministrazione, senza lampi nè errori, eccezion fatta per l'incertezza sul goal subìto dagli Azzurri. Forse da lui è lecito attendersi sempre qualcosina in più.

VERRATTI 6 : Gioca una buona gara, ma probabilmente ha il demerito di rallentare un po' troppo i tempi dell'azione, impedendo a Spinazzola e agli altri esterni di poter sfruttare l'ampiezza del campo. (67' LOCATELLI 6.5 : Così come Pessina, il suo ingresso in campo dà una svolta alla manovra azzurra).



BERARDI 5 : Nel primo tempo è un po' troppo confusionario, nella ripresa sparisce dal campo. Tenta l'eurogoal in girata poco prima di lasciare il campo al match-winner. (84 ' CHIESA 7 : Entra in campo, forse troppo tardi, ma risponde subito presente con un goal tanto difficile quanto pesante.)

IMMOBILE 5.5 : Prestazione generosa ma insufficiente per l'attaccante biancoceleste, che nel primo tempo va vicinissmo al goal con un gran destro da fuori ma che per il resto della gara gira spesso a vuoto. (84' BELOTTI 6.5: Come di consueto, lotta e si danna contribuendo a seminare il panico nella retroguardia austriaca e, ne l finale, a tenere il pallone lontano dalla porta azzurra).

INSIGNE 6: Aiuta i compagni in fase difensiva ed ha il merito di non sparire mai dalla partita. Tuttavia, ancora una volta, sotto porta è poco cattivo e troppo prevedibile. Sfiora il raddoppio con un bel calcio di punizione quando, dopo il goal di Chiesa, inizia a giocare con maggiore serenità. (108' CRISTANTE S.V.)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Di Lorenzo 6.5, Bonucci 5.5, Acerbi 7, Spinazzola 7; Barella 6 (67' Pessina 7), Jorginho 5.5, Verratti 6 (67' Locatelli 6.5); Berardi 5 (84' Chiesa 7), Immobile 5.5 (84' Belotti 6.5), Insigne 6 (108' Cristante s.v.). Ct: Mancini 6.5

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann 6; Lainer 6 (114' Trimmel s.v.), Dragovic 6.5, Hinteregger 6.5, Alaba 6; Laimer 6 (114' Ilsanker s.v.), Grlillitsch 6.5 (106' Schaub 6) Schlager 6 (106' Gregoritsch s.v.); Baumgartner 6 (90' Schopf 6.5), Sabitzer 6; Arnautovic 6.5 (97' Kalajdzic 6.5). Ct: Foda 6