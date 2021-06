Italia, niente allenamento a Wembley: rischio di sovraccarico

La Nazionale azzurra si allenerà a Coverciano per poi disputare gli ottavi di finale nel tempio del calcio londinese sabato sera.

L'allenamento che Italia e Austria avrebbero dovuto svolgere sul campo di Wembley, alla vigilia della gara valida per gli ottavi di finale, non potrà più avere luogo. La UEFA, infatti, ha fatto sapere che le due squadre avversarie a Londra, non potranno effettuare la sessione per non "sovraccaricare il terreno".

Wembley ha già ospitato tre gare dei gironi, ovvero quelle che hanno visto l'Inghilterra passare al turno successivo come prima del proprio gruppo, dunque ospiterà Italia-Austria e in più le due semifinali e la finalissima di Euro2020 prevista a luglio

Non solo, visto che insieme a questo quadrao definito da tempo, Wembley ospiterà un'altra gara dell'Inghilterra, il classico match contro la Germania originariamente previsto a Dublino prima della rinuncia dell'Irlanda ad ospitare gli Europei attualmente in corso.

Per questo motivo l'Italia si allenderà direttamente a Coverciano venerdì mattina, per poi partire da Firenze alla volta della capitale britannica. Inizialmente sembrava possibile un allenamento in un impianto diverso da Wembley, ma l'ipotesi è stata scartata rapidamente.

Solamente venerdì sera l'Italia scenderà sul campo di Wembley per qualche minuto così da prendere contatto con terreno di gioco e stadio, per poi immediatamente svolgere la conferenza stampa del commissario tecnico Roberto Mancini e di Leonardo Bonucci.

Solamente tre giorni separeranno la sfida dell'Italia da quella dell'Inghilterra, prevista il 29 giugno: il 6, 7 e l'11 luglio invece previste le due semifinali e la finale nello stadio che di gran lunga ha il fascino più elevato d'Europa e quello con le maggiori gare disputate in questo Euro2020.