Italia-Austria: gli azzurri non si inginocchiano prima del match

Alla fine la Nazionale azzurra ha scelto di rimanere in piedi prima del fischio d'inizio dopo giorni di dubbi a tal riguardo.

Da Donnarumma a Belotti, passando per Bonucci e Jorginho, prima della gara degli ottavi di Euro2020 la Nazionale azzurra alla fine ha optato per non inginocchiarsi. Il gesto simbolico, operato nell'ultimo anno e mezzo in moltissime gare, non si è verificato a pochi secondi da Italia-Austria.

Come noto il gesto dell'inginocchiarsi viene effettuato in supporto al movimento Black Lives Matter: negli ultimi giorni si è dibattuto se fosse o meno essenziale farlo per dimostrare di essere contro il razzismo, oppure fosse necessario andarci contro in altri termini.

Alla fine, dopo la riunione tecnica tra i giocatori della Nazionale azzurra si è deciso di non optare per il gesto. Alla vigilia della gara, capitan Bonucci era stato chiaro:

"Quando toneremo in hotel, decidiamo tutti insieme. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles, decideremo cosa fare domani. Se verrà fatta la richiesta ne parleremo, se ci sarà la voglia e l'idea di fare un gesto contro il razzismo".

Contro il Galles, infatti, non si era verificata una situazione omogenea, con alcuni giocatori che hanno deciso di inchinarsi prima del fischio d'inizio e altri che invece hanno preferito rimanere in piedi e non seguire compagni e avversari.

Nello specifico nel terzo match dei gironi di Euro2020 erano stati Toloi, Pessina, Emerson, Bernardeschi e Belotti ad inginocchiarsi. Neanche l'Austria, negli ottavi, ha optato per non inginocchiarsi, lasciando così ferrea la Nazionale azzurra nella sua decisione.