L'Italia aspetta Immobile: Mancini spera di averlo già contro la Polonia

Fermo da due settimane, l'attaccante biancoceleste aspetta l'ok per tornare in campo. Potrebbe farlo da subito con l'azzurro.

L'ultima partita giocata da Ciro Immobile è quel - 2-3 che tanto ha fatto discutere e allo stesso tempo divertire, per motivi differenti. Da lì, il bomber della Lazio è rimasto ai margini, in attesa del via libera sanitario.

La positività al Covid-19 sta frenando l'attaccante di Torre Annunziata, che rientra comunque nei piani dell' anche per questa sosta. Tanto che nella lunga lista di 41 convocati diffusa da Mancini e dal suo staff figura anche il suo nome.

La data del rientro, però, rimane incerta. Secondo il 'Corriere dello Sport', la speranza degli azzurri è di riavere Immobile a disposizione già per la sfida contro la , in programma domani sera e valida per il quinto turno di .

Dal canto suo, l'attaccante biancoceleste non può far altro che aspettare: ha trascorso gli ultimi giorni a casa, allenandosi come poteva. Attende un test negativo e il via libera per tornare in campo. A Coverciano sarà accolto a bracca aperte.