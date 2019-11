Italia-Armenia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 21 ospita i pari età dell'Armenia per le qualificazioni agli Europei: tutto sulle formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

L' Under 21, reduce dalla bella vittoria ottenuta contro l' qualche giorno fa, ospita i pari età dell'Armenia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Gli Azzurrini attualmente sono secondi nel Gruppo A con 10 punti in 4 partite a -3 dall' , che però di gare ne ha già giocate ben sei. L'Armenia invece è il fanalino di coda con soli tre punti frutto di una vittoria e quattro sconfitte, di cui l'ultima giovedì scorso in casa proprio contro l'Irlanda.

All'andata l'Italia Under 21 ha già battuto i pari età dell'Armenia a domicilio per 0-1, in quel caso decisivo un goal realizzato da Scamacca nel primo tempo.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia Under 21- Armenia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA UNDER 21-ARMENIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia Under 21-Armenia Under 21

Italia Under 21-Armenia Under 21 Data: 19 novembre 2019

19 novembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO ITALIA UNDER 21-ARMENIA UNDER 21

La gara tra Italia Under 21 e Armenia Under 21 si giocherà martedì 19 novembre 2019 allo stadio 'Massimino' di Catania. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

sarà trasmessa come sempre in diretta esclusiva dalla Rai su Rai Due.

Il match tra l'Italia Under 21 e i pari categoria dell'Armenia sarà disponibile anche in diretta per tablet, pc e smartphone. Basterà collegarsi al sito della Rai oppure scaricare l'app di Rai Play sui dispositivi portatili.

Nicolato dovrebbe affidarsi al tridente d'attacco composto da Kean e Scamacca a supporto della punta centrale Cutrone, panchina per Pinamonti. In mediana con Carraro regista anche gli interni Locatelli e Zanellato, dietro spazio per Bettella e Ranieri al centro, con Del Prato e Sala terzini. Tra i pali Carnesecchi.

Armenia con Hovhannisyan come terminale offensivo di riferimento, supportato sulla trequarti da Melkonyan, Bichakhchyan e Nahapetyan.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Bettella, Ranieri, Sala; Locatelli, Carraro, Zanellato; Kean, Cutrone, Scamacca.

ARMENIA (4-2-3-1): Aslanyan; Geghamyan, Nazaryan, Kachumyan, E. Grigoryan; R. Mkrtchyan, Harutyunyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan.