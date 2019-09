Italia, Mancini sicuro: "Vogliamo raggiungere Euro 2020 il prima possibile"

L' di Roberto Mancini continua la corsa verso affrontando nel giro di quattro giorni l'Armenia e la Finlandia, avversarie non certo irresistibili ma comunque insidiose specie all'inizio della stagione.

Il CT nella tradizionale conferenza stampa della vigilia spiega l'obiettivo della squadra in questa fase della stagione.

"La partita contro l'Armenia non sarà facile, loro sono più avanti di noi dal punto di vista della condizione fisica. Vogliamo raggiungere la qualificazione ad Euro 2020 il prima possibile. Le prossime sono due partite fondamentali per la qualificazione, non siamo al massimo della forma ma dobbiamo sopperire a questo con altre cose".

Roberto Mancini poi annuncia anche una notizia relativa alla formazione che affronterà l'Armenia, senza però dare vantaggi ai rivali.

Il commissario tecnico ha un pensiero per i giocatori infortunati gravemente che non hanno potuto prendere parte alle convocazioni, ovvero Cragno, Chiellini e Pavoletti.

"Sono molto dispiaciuto per i tre infortunati gravi che abbiamo avuto, gli altri invece passano e si risolvono in fretta. Ci sono giocatori molto in forma presenti nella rosa, come quelli del che hanno cominciato la preparazione prima degli altri, visti i preliminari di ".