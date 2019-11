Italia-Armenia, le formazioni ufficiali: Zaniolo e Tonali titolari

Biraghi e Di Lorenzo per l'Italia, a centrocampo conferma per Barella. Nell'Armenia spazio per Karapetyan unica punta.

Le formazioni ufficiali di -Armenia:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Barella, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Babayan; Karapetyan

Si chiude il girone di qualificazione per l'Europeo 2020 per la Nazionale azzurra. Qualificata già da diverse gare, l'Italia di Mancini cerca l'en-plein di successi: dieci su dieci. Di fronte l'Armenia, decisa a salutare il raggruppamento compiendo l'impresa in quel di .

Mancini cambia diversi giocatori rispetto alla vittoria contro la con Immobile prima punta e il duo Zaniolo-Chiesa sugli esterni d'attacco. A centrocampo c'è Tonali insieme a Jorginho e Barella. In porta Sirigu, difesa composta da Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli e Biraghi.

5-4-1 coperto per l'Armenia, che punta su Karapetyan come unica punta. A centrocampo c'è Babayan a sorpresa, mentre in difesa saranno Hambardzumyan e Hovhannisyan a giocare come esterni.