Italia-Armenia 9-1: en plein di Mancini, Immobile e Zaniolo sugli scudi

L'Italia conclude sul velluto il gruppo J di qualificazione ad Euro 2020: valanga di goal contro l'Armenia ed en plein raggiunto con 30 punti.

L' è uno spettacolo. A la squadra di Roberto Mancini batte per 9 a 1 l'Armenia e conclude le qualificazione ad con 30 punti in 10 partite totali: è en plein per gli Azzurrini. Gloria per tutti allo stadio Renzo Barbera, ma spiccano le doppiette di Immobile e Zaniolo.

La Nazionale che si ammira nel primo tempo contro l'Armenia è un vero e proprio spettacolo. Raramente i tifosi dell'Italia hanno visto giocare così la propria selezione, soprattutto negli ultimi anni. La squadra di Mancini gioca a memoria e dilaga contro gli avversari quasi come se non ci fosse nessun ostacolo. Protagonista assoluto Ciro Immobile, autore di una doppietta e dell'assist per il primo goal in Nazionale di Nicolò Zaniolo.

7 - Per la prima volta nella sua storia l'#Italia ha mandato in gol ben 7 giocatori differenti nel corso dello stesso match. Record.#ItaliaArmenia — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2019

Due assist, uno di Zaniolo e uno di Bonucci, hanno illuminato maggiormente la scena: il centrocampista della ha mandato in porta Immobile con un lancio 'alla Totti; mentre il difensore della ha servito con un tracciante profondo Barella, bravo ad anticipare Hayrapetyan per l'ennesima volta.

Nella ripresa gli Azzurri non si fermano, anzi. Dopo circa venti minuti dove l'Italia ha tirato il fiato, la squadra torna a girare a mille nell'ultima mezz'ora. Zaniolo firma la sua personale doppietta con un mancino da fuori area. Poi Orsolini (mandato in campo ad inizio secondo tempo da Mancini) e Chiesa si scambiano il favore a vicenda: goal per entrambi con assist a vicenda ne giro di quattro minuti. C'è gloria anche per il solito Jorginho su calcio di rigore e Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Mancini manda in campo negli ultimi venti minuti anche un altro debuttante come Meret, che però fa appena in tempo a subire l'unico goal della partita con una bordata da fuori area di Babayan. L'Italia torna a rallentare i ritmi negli ultimi cinque minuti, tirando il fiato e portando a casa la decima vittoria in altrettante giornate di questo gruppo di qualificazione ad Euro 2020.

IL TABELLINO

Italia-Armenia 9-1

Marcatori: 8' Immobile, 9' Zaniolo, 29' Barella, 33' Immobile, 64' Zaniolo, 72' Romagnoli, 76' Jorginho, 77' Orsolini, 79' Babayan, 81' Chiesa

ITALIA (4-3-3): Sirigu (77' Meret); Di Lorenzo, Bonucci (69' Izzo), Romagnoli, Biraghi; Barella (46' Orsolini), Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan (69' Sarkisov), Calisir, Haroyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan (60'Simonyan), Yedigaryan (82' Avetisyan), Babayan; Karapetyan

Ammoniti: Haroyan

Espulsi: