Italia-Argentina, le pagelle: Di Maria e Messi show, flop Bonucci

Il tridente dell'Argentina illumina la serata di Wembley, mentre tra gli azzurri si salva soltanto Donnarumma. Disastro Bonucci, male Belotti.

ITALIA-ARGENTINA, LE PAGELLE

DONNARUMMA 6.5 – Incolpevole sul lampo del Toro, titubante sul guizzo del Fideo. Per il resto, sale di tono e rende il parziale meno corposo.

DI LORENZO 5 – Non parte male, poi però la catena mancina albiceleste prende il sopravvento e per lui iniziano i dolori. Demolito dalla Pulce, meno peggio come centrale.

BONUCCI 4 – Rischia il rosso per una gomitata su Messi, non neutralizza Lautaro, sbaglia l’uscita sul secondo goal e sfiora l’autorete. Serataccia.

CHIELLINI 5 – All’ultimo ballo in azzurro, con 117 presenze sulle spalle, la sua gara dura un tempo. Risultato? Gli argentini arrivano da tutte le parti e, pure una vecchia volpe del suo calibro, va in affanno. (46’ LAZZARI 5 - Ingresso timido e non redditizio).

EMERSON PALMIERI 5 – Una sola accelerata, comprende le difficoltà del match e prova prima di tutto a non prenderle: non ci riesce. (77’ BASTONI SV)

PESSINA 5 – Una prestazione impalpabile, né taglia né cuce, e in generale non si capisce cosa dovrebbe dare a questa formazione. (62’ SPINAZZOLA 5.5 – Bello rivederlo in Nazionale dopo una lunga assenza, il resto arriverà con il tempo).

JORGINHO 5 – Galleggia in avvio, con qualità e geometrie, salvo successivamente adeguarsi alla mediocrità collettiva.

BARELLA 5 – La solita voglia, una buona gamba, tuttavia va più di nervi anziché di idee.

BERNARDESCHI 5 – Qualche teoria ci sarebbe, ma la pratica rovina tutto. (46’ LOCATELLI 5 – Ci mette fisicità, ma non basta).

BELOTTI 4.5 – Un effimero colpo di testa e nient’altro. Altro giro, solita bocciatura in azzurro. (46’ SCAMACCA 5 – Non gli arriva un pallone giocabile e, sostanzialmente, finisce per marcarsi da solo)

RASPADORI 5 – Una conclusione nel primo tempo, poco assistito dai compagni. Nulla da segnalare.

MARTINEZ 6 – Come direbbero i vecchi saggi: spettatore non pagante.

MOLINA 6.5 – Accompagna diligentemente la manovra in fase offensiva, dietro nessun problema.

ROMERO 7 – Chirurgico nelle chiusure, supera l’ennesimo esame di maturità. Super. (85’ PEZZELLA SV)

OTAMENDI 6.5 – Ha dalla sua il CV necessario per tenere botta, non sbaglia praticamente niente.

TAGLIAFICO 6.5 – Furbo, scaltro, determinato a rilanciarsi dopo una stagione complicata.

DE PAUL 7 – Sempre al posto giusto con i movimenti giusti. Essenziale. (76’ PALACIOS SV)

G. RODRIGUEZ 6.5 – In mezzo al campo, buone o cattive, dalle sue parti non si passa.

LO CELSO 6.5 – Si divora una rete incredibile che, inevitabilmente, condiziona il suo voto. (90+1' DYBALA 6.5 - Subentra nel recupero e si toglie la soddisfazione del goal.)

MESSI 8 – Cosa dire? Fa quello che vuole. Dipinge calcio qua e là, torna a casa con un assist e dimostra ancora una volta per quale motivo lui sia Messi e gli altri no. Poesia.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Protagonista di una stagione brillante, timbra anche in Nazionale. Ha voglia, tempi e prospettiva. Insomma, musica per le orecchie di Scaloni. (85’ ALVAREZ SV)

DI MARIA 8 – Costantemente chiacchierato in casa Juve, mette a dura prova la serata del suo amico Gigio: prima lo punisce, poi si scontra con la sua bravura. Il capolinea? Lontanissimo, Vecchia Signora avvisata. (90+1' NICO GONZALEZ SV)