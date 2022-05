Italia-Argentina, dove vedere 'La Finalissima': Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia campione d'Europa sfida l'Argentina vincitrice della Copa America nella 'Finalissima': tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ITALIA-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Argentina

Italia-Argentina Data: 1 giugno 2021

1 giugno 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale) Streaming: Rai Play

L'Italia campione d'Europa in carica di Roberto Mancini sfida l'Argentina vincitrice della Copa America nella 'Finalissima', una partita speciale organizzata congiuntamente da UEFA e COMNEBOL dopo un protocollo di intesa firmato dalle due Confederazioni il 15 dicembre 2021.

La formula di questa nuova competizione prevede che se le due squadre termineranno con un risultato saranno in parità dopo i tempi regolamentari, non si disputino i supplementari ma si proceda direttamente con la lotteria dei calci di rigore.

Gli Azzurri, eliminati dai Mondiali 2022, per aver perso la semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord, si erano imposti per 4-3 dopo i calci di rigore nella finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Inghilterra, mentre l'Albiceleste, qualificata in Qatar come seconda nel Girone sudamericano, aveva battuto 1-0 in finale il Brasile nell'ultima Copa America.

Nei 15 precedenti fra le due squadre, l'Italia è in vantaggio con 6 vittorie, 5 affermazioni della Selección e 4 pareggi. Ma gli Azzurri non battono i rivali dal 3-1 in amichevole a Zurigo del 10 giugno 1987: goal di De Napoli e Vialli e autorete di Garré per gli Azzurri, punto della bandiera firmato da Maradona per gli argentini.

Da allora in 5 partite sono arrivati un pareggio per 0-0 e 4 sconfitte consecutive, di cui una ai rigori ai Mondiali di Italia '90 e 3 nei tempi regolamentari. Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Italia-Argentina: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ITALIA-ARGENTINA

Italia-Argentina si disputerà mercoledì 1° giugno 2022 nel palcoscenico dello Stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra. Il fischio di inizio della gara è previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-ARGENTINA IN TV

Italia-Argentina sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai, per l'esattezza su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Italia-Argentina sarà curata da Alberto Rimedio, con Antonio Di Gennaro al suo fianco al commento tecnico.

ITALIA-ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING

Italia-Argentina sarà visibile anche in diretta streaming gratis su Rai Play, la piattaforma web della tv pubblica. Per vedere la partita degli Azzurri su pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale del servizio, mentre sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire Italia-Argentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la partita avrete le ultime novità sulle due squadre con le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti minuto per minuto con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ARGENTINA

Mancini potrebbe affidarsi per la sfida affascinante contro l'Argentina al gruppo storico degli Azzurri. Il Ct. dovrebbe schierare dunque Donnarumma fra i pali, e davanti a lui una difesa a quattro con Di Lorenzo ed Emerson Palmieri terzini, e Bonucci e Chiellini, all'ultima recita in maglia azzurra, centrali difensivi. A centrocampo Jorginho sarà il playmaker, con Barella e Verratti che agiranno da mezzali. Nel tridente d'attacco spazio a Scamacca come centravanti, con Insigne a sinistra e ballottaggio Zaniolo-Zaccagni per il ruolo di esterno offensivo a destra.

Scaloni schiererà probabilmente l'Albiceleste con un atteggiamento tattico speculare. Davanti il centravanti dovrebbe essere l'interista Lautaro Martínez, affiancato nel tridente da Messi e Di Maria. In cabina di regia potrebbe agire Rodriguez (out Paredes), mentre De Paul e Lo Celso si candidano al ruolo di interni. In difesa coppia centrale composta da Romero e Otamenti, mentre Montiel e Acuña sono i due possibili terzini. Fra i pali, infine, ci sarà il portiere dell'Aston Villa Emi Martínez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne. Ct. Mancini

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di Maria. Ct. Scaloni.