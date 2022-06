Italia-Argentina, cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti?

Italia e Argentina si sfidano a Wembley per la "Finalissima" tra i Campioni d'Europa e i Campioni d'America: cosa succede in caso di parità?

I Campioni d'Europa contro i Campioni d'America: a Wembley Italia e Argentina si sfidano per la "Finalissima", l'incontro organizzato da UEFA e CONMEBOL per celebrare i vincitori degli scorsi Europei e della scorsa Copa America.

Per gli Azzurri, che non parteciperanno ai prossimi Mondiali in Qatar, sarà la gara d'addio di Giorgio Chiellini alla Nazionale, per gli uomini di Scaloni, invece, un test importante per la preparazione dei mesi che precedono il Campionato del Mondo, che si terrà in inverno.

Ma cosa succede in caso di parità nei 90 minuti regolamentari? Cosa vincono le due squadre? In questa pagina troverete tutte le informazioni utili.

ITALIA-ARGENTINA: COSA VINCONO LE DUE SQUADRE?

Una tra Italia e Argentina trionfando nella Finalissima di Wembley alzerà al cielo il trofeo pensato proprio per l'evento.

La coppa è una rivisitazione del trofeo del 1985, quando si disputò la "Coppa Artemio Franchi", match tra i campioni d'Europa e i campioni d'America.

Lo stile prevede la presenza di due figure stilizzate che alzano insieme il trofeo, simbolo delle due Nazionali impegnate nella partita.

E' il giorno della #Finalissima 🏆



Chi alzerà al cielo il trofeo? 🤔 pic.twitter.com/dkn4k89zZF — La UEFA (@UEFAcom_it) June 1, 2022

ITALIA-ARGENTINA: COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ NEI 90 MINUTI?

In caso di parità nei 90 minuti regolamentari in Italia-Argentina non si procederà con la disputa dei tempi supplementari: il format della Finalissima, infatti, prevede che in caso di parità al 90' le due squadre si giochino il trofeo ai calci di rigore.