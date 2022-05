Italia-Argentina, i convocati di Mancini per la ‘Finalissima’: c’è anche Gnonto

Roberto Mancini ha convocato trenta giocatori per Italia-Argentina: tra loro anche il talento dello Zurigo Gnonto.

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la ‘Finalissima’, il match che vedrà l’Italia campione d’Europa opposta all’Argentina campione del Sudamerica il prossimo mercoledì 1 giugno allo stadio Wembley di Londra.

Sono trenta gli elementi sui quali il commissario tecnico Azzurro ha deciso di portare in Inghilterra. Tra loro anche Sirigu, nonostante un infortunio, e Wilfried Gnonto che rappresenta la novità più importante.

Il giovane attaccante classe 2003 di scuola Inter e di proprietà dello Zurigo, andrà a completare un reparto offensivo che comprende anche Belotti, Bernandeschi, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori e Scamacca.

Dopo aver vestito le maglie di U16, U17, U18 e U19, potrebbe quindi ora fare il suo esordio in Nazionale maggiore in un contesto importantissimo come una sfida di grande prestigio.

Nella lista dei convocati ovviamente anche Giorgio Chiellini che, proprio contro l’Argentina, giocherà l’ultima partita in Azzurro della sua straordinaria carriera.

Di seguito l’elenco dei 30 Azzurri convocati:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.