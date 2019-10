Italia anti-Grecia: Barella più di Bernardeschi, Immobile supera Belotti

Mancini ha sciolto i dubbi in vista di Italia-Grecia: Immobile, Acerbi e Barella favoriti su Belotti, Romagnoli e Bernardeschi.

Dopo le sei vittorie consecutive in altrettante partite, Roberto Mancini non ha intenzione di fermarsi: sabato a arriva la Grecia e la Nazionale Italiana vorrà strappare altri tre punti in vista di . Per farlo, il commissario tecnico sta scegliendo in queste ore la migliore formazione possibile.

Il modulo è la certezza da cui non si scappa: il 4-3-3 sarà ancora lo schema della Nazionale, che tanto bene ha fatto in questo cammino di qualificazione. In porta non si discute il ruolo da titolari di Donnarumma, con la difesa a quattro composta da D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi e Spinazzola. Tante novità rispetto alle ultime uscite, molte forzate per gli infortuni.

D'Ambrosio torna in Nazionale e lo fa anche da titolare, sfruttando lo stop di Florenzi. Dall'altra parte c'è Spinazzola, che prende il posto di Emerson Palmieri. La maglia da titolare accanto a Bonucci, dopo un serrato ballottaggio con Romagnoli, andrà invece ad Acerbi, che giocherà nel 'suo' stadio.

A centrocampo tutto invariato, con Barella che però ha dovuto battere la concorrenza di Bernardeschi per il ruolo di interno. Il giocatore della , probabilmente, sarà provato in questo nuovo ruolo nella gara contro il Liechtenstein. Gli altri due centrocampisti sono Jorginho e Verratti.

Il tridente offensivo sarà composto da Chiesa sulla fascia destra, Insigne sulla fascia sinistra (che non arriva da un momento sereno al ) e Ciro Immobile al centro dell'attacco.

Il giocatore della potrà giocare titolare nel 'suo' stadio Olimpico, dopo aver vinto il ballottaggio con Belotti, al netto di sorprese dell'ultima ora.