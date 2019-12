Italia, amichevoli con Inghilterra e Repubblica Ceca per preparare Euro 2020

La FIGC ha annunciato che l’Italia affronterà in amichevole Inghilterra e Repubblica Ceca. Si tratta di impegni pre-Euro 2020.

Strappato il pass per grazie ad un cammino da record, per l’ è arrivato il momento di preparare al meglio l’appuntamento con la massima competizione continentale.

La Nazionale Azzurra tornerà in campo nel 2020 e lo farà affrontando una serie di amichevoli di lusso che le serviranno appunto per oleare al meglio i meccanismi in vista del grande appuntamento della prossima estate.

Nei giorni scorsi era stato ufficializzato un test match in programma il prossimo 31 marzo con la Germania e nelle ultime ore la FIGC ha annunciato di aver organizzato altre due sfide di grande prestigio: quelle del 27 marzo con l’ a Wembley ed una successiva contro la che si giocherà il prossimo 4 giugno.

A confermarlo è un comunicato apparso sul sito ufficiale della Federcalcio italiana.

“Altri due test per la Nazionale di Roberto Mancini in vista dell’avventura europea. Quattro giorni prima dell’amichevole con la , in calendario martedì 31 marzo a , gli Azzurri affronteranno a Londra l’Inghilterra (27 marzo ore 21 CET), che ha staccato il pass per la fase finale del Campionato Europeo vincendo il Gruppo A davanti alla Repubblica Ceca. E proprio la Nazionale ceca sarà avversaria dell’Italia nell’ultimo collaudo prima dell’inizio del Campionato Europeo, amichevole in programma il 4 giugno (ore 20.45) in Italia (sede da definire)”.

Si tratta di partite di rango contro avversarie di grande spessore, il tutto anche per capire a quale livello di competitività sono arrivati gli uomini di Roberto Mancini.