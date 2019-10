Italia all'esame Liechtenstein: nel mirino il record di Pozzo

L'Italia vuole l'ottava vittoria consecutiva (nona totale), provando anche qualche giocatore nuovo: in campo Mancini, Di Lorenzo, Cristante e Grifo.

Dopo la vittoria contro la Grecia e la conseguente qualificazione matematica ad , la Nazionale Italiana viaggia sulle ali dell'entusiasmo e non si vuole fermare. Roberto Mancini ha dichiarato che adesso l'obiettivo è quello di vincerle tutto ed arrivare a quota 30 punti nel girone.

Ma ci sono almeno altre tre grandi ragioni per continuare a fare bene e vincere. La prima è che queste vittorie servono per migliorare il Ranking FIFA, perché è così che verranno stabilite le dieci squadre teste di serie per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in .

La seconda è che, vincendo per la nona volta consecutiva (nel pacchetto c'è anche un'amichevole contro gli ), Mancini eguaglierebbe il record stabilito da Vittorio Pozzo dal 1938 al 1939. Anche se il commissario tecnico, a tal proposito, si è schernito nella conferenza stampa della vigilia:

"Tra me e lui ci sono una vittoria e due Mondiali di differenza...".

La terza, infine, è che proprio a qualificazione raggiunta si può e si deve sperimentare qualcosa di diverso a livello di giocatori. Tra circa 8 mesi, quando inizieranno gli Europei, è bene avere molti giocatori pronti e inseriti nel progetto, più degli uomoni 'contati' e convocabili per il torneo, perché potrebbe succedere un imprevisto (come un infortunio) e capitare di convocare un giocatore alternativo.

Mancini lo sa bene e contro il Liechtenstein getterà nella mischia molti giocatori che fino a questo punto hanno giocato di meno. In porta ritrova posto Sirigu, ma lui non è certo un debuttante della Nazionale. Mentre in difesa ci sarà spazio per Giovanni Di Lorenzo, che in questa stagione con il si è consacrato ad alti livelli.

A completare il reparto Mancini, Romagnoli e Biraghi. Bonucci per la prima volta potrebbe quindi rifiatare. A centrocampo turno di riposo per Jorginho, con Cristante o Verratti a calarsi nella parte di regista. L'altra mezz'ala sarà Zaniolo, che contro la Grecia era entrato dalla panchina.

In attacco Belotti scalza Immobile e Bernardeschi viene confermato sulla fascia destra dopo lo stop di Chiesa. Per il terzo ruolo è ballottaggio tra Grifo ed El Shaarawy, con il primo in vantaggio.

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): Büchel; Kaufmann, Hofer, Göppel; Rechsteiner, Büchel, Sele, Meier; Hasler; Salanovic, Frick.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo.