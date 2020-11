Italia al 10° posto del Ranking FIFA: sarà testa di serie alle qualificazioni Mondiali

Si sapeva già, ma adesso è pure ufficiale: dopo 4 anni e mezzo dall'ultima volta, l'Italia torna tra le prime dieci del Ranking FIFA.

Le ultime partite della Nazionale avevano già portato il sorriso, ma adesso è arrivata l'ufficialità da parte della FIFA, con la comunicazione del Ranking: l' sale al decimo posto della classifica e dopo quattro anni e mezzo dall'ultima volta, quindi, si ritrova nella top ten del Ranking FIFA.

Grazie ai successi nell’amichevole con l’Estonia e nelle ultime due gare di UEFA con e Erzegovina, la Nazionale ha guadagnato altre due posizioni, ritrovandosi quindi al decimo posto.

L’Italia inoltre è sesta tra le nazionali europee e sarà quindi testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di 2022 in programma a Zurigo il prossimo 7 dicembre.

Altre squadre

Per quanto riguarda invece sempre il Ranking FIFA, in testa c’è sempre il , davanti a e . L’ scalza l’ dal settimo posto, mentre torna nella top ten dopo nove anni il , che precede l’Italia al nono posto.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Per quanto riguarda le fasce del sorteggio al Mondiale di Qatar 2022, l'Italia come detto si trova quindi in prima fascia. Questo l'elenco completo:

PRIMA FASCIA: BELGIO, FRANCIA, INGHILTERRA, PORTOGALLO, SPAGNA, ITALIA, CROAZIA, DANIMARCA, GERMANIA, OLANDA

SECONDA FASCIA: SVIZZERA, GALLES, POLONIA, UCRAINA, SVEZIA, AUSTRIA, SERBIA, TURCHIA, SLOVACCHIA, ROMANIA

TERZA FASCIA: UNGHERIA, NORVEGIA, REPUBBLICA CECA, ISLANDA, SCOZIA, RUSSIA, GRECIA, FINLANDIA, IRLANDA, IRLANDA DEL NORD

L'articolo prosegue qui sotto

QUARTA FASCIA: BOSNIA, SLOVENIA, MONTENEGRO, MACEDONIA, ALBANIA, BULGARIA, ISRAELE, BIELORUSSIA, GEORGIA, LUSSEMBURGO

QUINTA FASCIA: ARMENIA, CIPRO, FAR OER, AZERBAIGIAN, ESTONIA, KAZAKHISTAN, KOSOVO, LITUANIA, LETTONIA, ANDORRA

SESTA FASCIA: MALTA, MOLDOVA, LIECHTENSTEIN, GIBILTERRA, SAN MARINO