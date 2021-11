Stringiamci a coorte. E stringiamoci anche attorno a questa Italia che di colpo, a poco più di quattro mesi dal trionfo di Wembley, si è riscoperta povera e timorosa. Il calcio nostrano viene incontro alla nazionale di Mancini, tanto da provare a rimodellare il calendario in vista di fine marzo, quando saranno in programma i playoff che porteranno ai Mondiali.

Le date degli spareggi, intanto. 24 e 25 marzo: la semifinale. Poi, se l'Italia sarà capace di superare il primo ostacolo, il 28 o 29 dello stesso mese si ritroverà a dover giocare anche la finale. Un doppio impegno che provoca già qualche ansia. Ed è per questo che la FIGC sta provando a spostare la trentesima giornata di campionato, in programma nel weekend del 19 e 20 marzo.

Un modo, appunto, per venire incontro all'Italia. Per consentire agli azzurri impegnati in Serie A di godere di qualche giorno in più di riposo e di allenamenti, senza una partita ufficiale in mezzo al cammino. Va ricordato che qualche giorno prima saranno in programma le coppe europee, ma naturalmente la possibilità che qualche club italiano sia già stato eliminato è concreta.

"Ci abbiamo provato con la Lega e ci riproveremo, anche se la vedo molto complicata - ha detto ieri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale - L'unica finestra disponibile in questo momento è quella del 30 gennaio, quando ci sarà una sosta per le qualificazioni sudamericane. In questo momento la Lega è abbastanza incartata, come noi. Così stiamo pensando a uno stage azzurro più ampio".

Lega e FIGC torneranno a discutere dell'idea, che però, come anticipato da Gravina, è particolarmente ardua da mettere in pratica. Di certo, in ogni caso, ormai lo hanno capito tutti: la qualificazione ai Mondiali del Qatar, che soltanto poche settimane fa pareva scontata, non lo è più.