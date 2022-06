Italia, mai così male in 65 anni: il ko con la Germania è il peggiore della storia recente azzurra

Il ko subito al Borussia Park è il peggiore mai incassato dagli azzurri dal 1957. Prima vittoria tedesca contro l'Italia nei 90' in gare ufficiali.

Una sconfitta che fa rumore. E non solamente per la sua entità. Il 5-2 subito contro la Germania ha messo a nudo ancora una volta tutte le fragilità dell'Italia del ct Mancini.

Il percorso di risalita dopo la seconda mancata partecipazione consecutiva degli azzurri ai Mondiali sembrava partito con il piede giusto, ma la trasferta al Borussia Park di Moenchengladbach ha rimesso tutto in discussione.

Era il 1957 l'ultima volta che l'Italia subiva almeno 5 goal in una partita. Un periodo storico in cui era tutto diverso. Non solo il calcio, persino la geografia.

A rifilare una batosta alla nazionale italiana fu la Jugoslavia, che si impose per 6-1 a Zagabria nella Coppa Internazionale (antesignana degli Europei).

Ma il ko con i tedeschi fa ancora più male per un motivo. Cade infatti l'imbattibilità azzurra contro la Germania in gare ufficiali entro i tempi regolamentari.

Tolte le amichevoli, la nazionale italiana ha perso per la prima volta nel corso dei 90 minuti di gioco una gara ufficiale. In dieci precedenti, non era mai successo.

I dati del grupo selezionato da Mancini sono tutt'altro che incoraggianti. In 5 partite giocate, è arrivata solo una vittoria. Poi due pareggi e due sconfitte pesanti, tra cui il 3-0 con l'Argentina nella Finalissima.

L'articolo prosegue qui sotto

L’Italia ha incassato 13 goal nelle sette partite disputate nel 2022, ben due in più di quante ne abbia incassate nelle 27 precedenti giocate tra il 2020 e il 2021.

Un parziale alibi, a volerlo trovare, è la media età con la quale l'Italia si è presentata all'appuntamento con i tedeschi. Una media di 24 anni e 282, la più bassa mai schierata in una gara ufficiale dal ct Mancini.

Un piccolo risarcimento arriva dal goal di Wilfried Gnonto, che diventa il più giovane marcatore della storia azzurra.