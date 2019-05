Italia, 33 convocati per Grecia e Bosnia: riecco Belotti

I convocati dell'Italia per le qualificazioni ad Euro 2020 con Grecia e Bosnia: tra le novità Mirante, che torna in azzurro a 35 anni. Out Balotelli.

Archiviata la stagione di , adesso è tempo di Nazionale. Roberto Mancini ha scelto ben 33 calciatori per gli impegni validi per le qualificazioni ad contro Grecia e , in programma rispettivamente l'8 e l'11 giugno.

Come previsto è stata diramata la lista dei convocati, nelle quali non mancano novità e ritorni: tra i pali spiccano Gollini e Mirante, che torna a indossare la maglia dell' a 35 anni e dopo un'assenza che durava dal 2014, in difesa De Sciglio, in attacco si rivedono Belotti e Grifo. Ancora fuori Balotelli.

Niente Nazionale per Donnarumma, infortunatosi in SPAL-Milan, confermato il torinista Izzo, fiducia ai vari Zaniolo, Kean, Pavoletti e Politano. Infine, ancora tra i convocati l'eterno Fabio Quagliarella.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Alessio Cragno ( ), Pierluigi Gollini ( ); Salvatore Sirigu ( ), Antonio Mirante ( ).

DIFENSORI: Francesco Acerbi ( ), Cristiano Biraghi ( ), Leonardo Bonucci ( ), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri ( ), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli ( ), Leonardo Spinazzola (Juventus).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi ( ), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma).

ATTACCANTI: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo ( ), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne ( ), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano ( ), Fabio Quagliarella ( ).