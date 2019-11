Istanbul Basaksehir-Roma, le formazioni ufficiali: Santon e Pellegrini dal 1'

La Roma in casa dell'Istanbul Basaksehir per la quinta giornata di Europa League: Fonseca non sceglie la via del turnover, Santon in difesa.

Le formazioni ufficiali

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Günok; Ponck, Škrtel, Epureanu , Clichy; Azubuike, Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

Trasferta in per la che, nella quinta giornata della fase a gironi di , fa visita all' e va a caccia di una vittoria che avvicini la qualificazione.

La squadra di Okan Buruk lascia in panchina due giocatori come Arda Turan e Robinho, che magari saranno preziosi a partita in corso. In attacco si punta ancora tutto su Crivelli.

La Roma vuole sovvertire le sorti del girone e per questo Fonseca manda in campo la migliore squadra possibile. Lorenzo Pellegrini dopo essere tornato dall'infortunio gioca la sua seconda gara consecutiva da titolare. In attacco sempre Dzeko. In difesa c'è Santon, con Spinazzola in panchina.