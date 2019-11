Istanbul Basaksehir-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

Roma in casa dell'Istanbul Basaksehir per la quinta giornata dei gironi di Europa League: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Ancora tutto aperto nel Gruppo J di , dove per la quinta giornata della fase a gironi la fa visita all'.

I giallorossi si apprestano ad affrontare l'impegno in al terzo posto in classifica a quota 5 punti, appaiati al Monchengladbach e proprio alle spalle dell'Istanbul Basaksehir capolista a 7.

Per la Roma, fin qui, il cammino in Europa League ha fatto registrare una vittoria (4-0 contro i turchi all'andata), due pareggi con tedeschi e Wolsfberger (che chiudono il Gruppo J con 4 punti) e il ko sul campo del M'Gladbach nell'ultima giornata.

Tutto su Istanbul Basaksehir-Roma: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Istanbul Basaksehir-Roma

• Data: 28 novembre 2019

• Orario: 18:55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

ORARIO ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA

La sfida tra Istanbul Basaksehir e Roma si gioca giovedì 28 novembre 2019 allo stadio 'Basaksehir Fatih Terim' di Istanbul: calcio d'inizio previsto alle ore 18:55.

Istanbul Basaksehir-Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky, che detiene i diritti dell'Europa League, ai canali Sky Sport Uno (202 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Il match tra Istanbul Basaksehir e Roma, inoltre, sarà visibile anche in diretta su Sky Go, il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky: basterà scaricare l'app ufficiale dal sito e godersi la partita su PC, smartphone o tablet. Istanbul Basaksehir-Roma, infine, è disponibile anche su Now TV.

Fonseca propone ancora Pellegrini sulla trequarti - dove Kluivert è in vantaggio su Under - a sostegno di Dzeko, fiducia a Diawara in mediana, Mancini e Smalling in difesa. Spinazzola più di Santon come terzino destro, out Florenzi e Pastore.

Nell'Istanbul Basaksehir l'ex Clichy occuperà la corsia mancina in retroguardia, mentre in attacco Crivelli unica punta sostenuto sugli esterni da Visca e Gulbrandsen. Panchina, almeno inizialmente, per Arda Turan e Robinho.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy; Topal; Visca, Azubuike, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All. Fonseca.