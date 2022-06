Israele-Inghilterra finale Europei Under 19 dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Israele e Inghilterra si giocano la finale degli Europei Under 19 2022: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ISRAELE-INGHILTERRA FINALE EUROPEI UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Israele-Inghilterra

Data : 1 luglio 2022

: 1 luglio 2022 Orario : 20.00

: 20.00 Canale tv : Rai Sport + HD

: Rai Sport + HD Streaming: Rai Play

Saranno Israele e Inghilterra a giocarsi l'Europeo Under 2019, in corso di svolgimento in Slovacchia. La formazione britannica ha superato per 2-1 in semifinale l'Italia, nonostante gli azzurrini fossero passati in vantaggio per primi con un calcio di rigore di Miretti; gli israeliani, invece, hanno estromesso a sorpresa la Francia imponendosi con lo stesso risultato.

Per l'Inghilterra si tratterebbe dell'undicesimo trionfo agli Europei Under 19: il decimo e fin qui ultimo è arrivato nel 2017, in Georgia, con un 2-1 in finale al Portogallo. Israele, invece, prima di questo clamoroso exploit si era qualificato solo in due occasioni alla fase finale della competizione, fermandosi in entrambi i casi al primo turno.

Israele e Inghilterra si sono già affrontate nella fase a gironi dell'Europeo: in quell'occasione a imporsi è stata la rappresentativa dei Tre Leoni per 1-0, grazie a una rete messa a segno dopo pochi minuti da Delap.

Qui potrete trovare tutte le informazioni su Israele-Inghilterra, finale degli Europei Under 19 2022: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO ISRAELE-INGHILTERRA FINALE EUROPEI UNDER 19

Israele-Inghilterra è in programma nella serata di venerdì 1° luglio allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava, in Slovacchia: il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 20.00.

DOVE VEDERE ISRAELE-INGHILTERRA FINALE EUROPEI UNDER 19 IN TV

Israele-Inghilterra sarà visibile in diretta tv, in chiaro, gratis e in esclusiva su Rai Sport + HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre e numero 227 di Sky).

ISRAELE-INGHILTERRA FINALE EUROPEI UNDER 19 IN DIRETTA STREAMING

Israele-Inghilterra sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratis: basterà sintonizzarsi sul sito di Rai Sport oppure su Rai Play attraverso pc, smartphone o tablet, o ancora scaricare l'app di Rai Play stessa.

IN DIRETTA SU GOAL

Israele-Inghilterra, finale degli Europei Under 19 2022, si potrà seguire anche grazie alla diretta di GOAL, che vi racconterà le azioni principali per consentirvi di rimanere al passo con quel che accadrà durante la partita.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE-INGHILTERRA FINALE EUROPEI UNDER 19

ISRAELE (4-2-3-1): Tzarfati; Faingold, Lemkin, Israelov, Revivo; Madmon, Kanzapolsky; Abed, Gloch, Lugasi; Ebrahei. Ct. O. Haim.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam, Chukwuemeka; Devine, Ramsey, Vale; Scarlett. Ct. Foster.