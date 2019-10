Isole Salomone-Italia Under 17 0-5: Gnonto show, azzurrini a valanga

Il talento dell'Inter Willy Gnonto confezione due goal e un assist nell esordio al Mondiale Under 17 contro le Isole Salomone.

L' Under 17 inizia alla grande il Mondiale di categoria in : all'esordio nel torneo gli azzurrini travolgono i pari età delle Isole Salomone. Il grande protagonista del match è Willy Gnonto, talento dell' che spegne le polemiche sulla mancata convocazione di Sebastiano Esposito.

La stellina nerazzurra classe 2003 trascina l'Italia al successo con una doppietta e un assist in un match del tutto a senso unico: prima raccoglie il bell'assist di Tongya, poi sale in cattedra con un vero e proprio slalom in mezzo a tre avversari prima di battere ancora Malam. Nel mezzo l'assist per Cudrig, che deve solo appoggiare in rete dopo la bella giocata del compagno.

Nella ripresa c'è spazio anche per le reti di Tong Ya e Capone, che allargano un risultato già messo al sicuro nel primo tempo da Gnonto. Dopo Esposito in casa Inter sta già nascendo un altro potenziale crack del calcio italiano.