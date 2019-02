Isola dei Famosi, tra Ghezzal e Ariadna Romero spunta Acerbi: "C'è una persona che mi piace"

Nell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi c'è grande spazio per il mondo del calcio: tra i partecipanti figurano infatti Abdelkader Ghezzal e le sorelle Mihajlovic, figlie del tecnico del Bologna Sinisa.

Proprio l'ex attaccante di Bari e Parma tra le altre, si sta rendendo protagonista di una liason con la modella Ariadna Romero, avvenente concorrente che però sembra avere la testa altrove e - forse - il cuore per un giocatore di Serie A.

Un post condiviso da Ariadna Romero (@ariadna_romero) in data: Lug 25, 2018 at 2:12 PDT

La bella cubana naturalizzata italiana ha lasciato intendere che la persona in questione è Francesco Acerbi, difensore della Lazio con cui aveva intrapreso una conoscenza poco prima di partire per l'isola.

"Sono single, però ho un pensiero per una persona e non voglio fare passare un messaggio sbagliato. Preferisco non dire chi è perché non credo gli faccia piacere".