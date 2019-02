Isola dei Famosi 2019, flirt tra Ghezzal e Ariadna Romero

E' scoccata la scintilla tra l'ex calciatore Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero, la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2019.

C'è anche un po' di calcio all'Isola dei Famosi 2019: l'ex giocatore Abdelkader Ghezzal è tra i concorrenti della nuova edizione del reality e si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Sembra infatti scoppiato un flirt tra l'ex attaccante e la bella Ariadna Romero, showgirl cubana appena sbarcata sull'isola.

Tra le spiagge dell'Honduras la nuova arrivata è stata particolarmente apprezzata proprio da Ghezzal: dopo un primo scambio di cortesie tra i due c'è stato un primo forte avvicinamento e hanno passato la notte distesi l'uno accanto all'altro.

La stessa Adriana si è già espressa con toni di simpatia nei confronti dell'ex giocatore di Genoa, Siena, Bari e Parma: "Ghezzal è un figo pazzesco. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio". Dal canto suo Ghezzal non disdegna le attenzioni della ragazza: "Algeria e Cuba, una coppia pazzesca".