Islanda-Italia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel girone di qualificazione agli Europei l'Italia si gioca il primato in Islanda: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ISLANDA UNDER 21-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Under 21- Under 21

Under 21- Under 21 Data: 12 novembre 2020

12 novembre 2020 Orario: 14.15

14.15 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai.it, Rai Play

A poco più di un mese dall'ultimo rinvio, l' Under 21 è di scena contro i pari età dell'Islanda, nel terzultimo match del girone 1 di qualificazione a Euro Under 21. Gli azzurrini volano al nord per sfidare i padroni di casa in un match chiave per la qualificazione.

Sarà la prima gara di un tour de force che vedrà poi la squadra di Paolo Nicolato giocare contro Lussemburgo e rispettivamente il 15 e il 17 novembre, con in palio la qualificazione a Euro 2021 di categoria. Per farlo c'è un solo modo: vincere il girone. Oppure arrivare al secondo posto e sperare di essere tra le cinque migliori seconde.

Al momento la classifica del gruppo 1 vede Italia e lrlanda a 16 punti, Svezia e Islanda a 15, con Islanda e Italia che hanno appunto una partita da recuperare. Gli azzurrini con una vittoria muoverebbero un deciso passo in avanti. Poi sarebbe sufficiente battere Lussemburgo per aver la matematica certezza di qualificarsi.

Nicolato per questa gara non potrà contare su diversi giocatori, a causa dei bloccchi sanitari delle ASL. Data la cancellazione degli impegni dell'Under 20, è stata creata una 'Under 21 B' che si allenerà a parte e avrà il compito di 'rifornire' l'Under 21 in caso di emergenze.

In questa pagina tutte le informazioni su Islanda Under 21-Italia Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come vedere la partia in tv e streaming.

ORARIO ISLANDA-ITALIA UNDER 21

Islanda Under 21-Italia Under 21, recupero del del girone 1 di qualificazione a Euro Under 21 2021, si giocherà il 12 novembre 2020 alle ore 14.15 italiane. Sede della partita sarà lo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik.

Islanda-Italia Under 21 sarà visibile come sempre sui canali Rai. La sfida potrà essere seguita in diretta e in esclusiva su Rai 2.

Sarà possibile seguire Islanda-Italia Under 21 anche in diretta . Basterà collegarsi al sito Rai, oppure scaricando l'applicazione Rai Play, gratuita e reperibile su tutti i dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.

Diverse assenze per Nicolato: molti giocatori arriveranno in ritardo causa restrizioni delle ASL. Il tecnico per questa partita dovrà fare a meno di diversi giocatori di spicco come Pinamonti, Cutrone, Scamacca, Carraro e Bastoni. In attacco possibile chance per Esposito con Sottil, mentre Adjapong e Sala battono le corsie. Ricci con Frattesi e Zanellato in mediana, mentre in difesa, davanti a Carnesecchi, cerca un'opportunità Lovato insieme a Del Prato e a Gabbia.

ITALIA UNDER 21 (3-1-4-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Gabbia; Ricci; Adjapong, Frattesi, Zanellato, Sala; Sottil, Esposito.