Assurdo in Islanda: intervistano Emre... con lo scopino del water

L'arrivo della in per disputare la partita di qualificazione ad è stato piuttosto traumatico.

I giocatori sono stati costretti ad aspettare tre ore in aereoporto , con la polizia locale che ha effettuato controlli su tutti i bagagli.

A peggiorare le cose ci si è messo un giornalista islandese, che ha intervistato Emre Belozoglu utilizzando uno scopino del water al posto del microfono.

L'immagine ha fatto il giro del web in poche ore ed ha scaturito parecchie polemiche per un gesto considerato offensivo edai più.

Burak Yilmaz si è sfogato sui social con una diretta, durante la quale ha mostrato la polizia intenta a controllare tutte le attrezzature e le valigie.

"Quello che hanno fatto è irrispettoso e scortese! Abbiamo aspettato qui per tre ore, hanno controllato le borse di tutti più di una volta, abbiamo volato per quasi 7 ore e aspettato in aeroporto per tre".