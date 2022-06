Isla lascia il Flamengo: firmerà con l'Universidad Catolica fino al 2023

L'ex terzino di Udinese, Juventus e Cagliari torna dove ha mosso i primi passi: giocò nelle giovanili della Catolica prima di trasferirsi in Friuli.

Mauricio Isla non ha mai giocato in Cile da quando la sua carriera da calciatore professionista ha preso il via. Ma ora, a 34 anni appena compiuti, avrà finalmente la possibilità di farlo: l'ex terzino di Udinese, Juventus e Cagliari sta per diventare un nuovo giocatore dell'Universidad Catolica.

Il Flamengo, il club in cui Isla gioca dal 2020, ha infatti deciso di accogliere le richieste del giocatore, attratto dalla possibilità di tornare nel club dove ha mosso i primissimi passi: l'ex bianconero ha infatti cominciato proprio nelle giovanili della Catolica, trasferendosi però all'Udinese nel 2007 prima ancora di aver esordito in prima squadra.

L'accordo tra Isla e l'Universidad Catolica, che ha presentato venerdì l'offerta per portarlo in Cile, è praticamente raggiunto: il terzino è già in patria e firmerà con il suo vecchio/nuovo club un contratto di un anno e mezzo, fino alla fine del 2023. Nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, è atteso l'annuncio.

Piuttosto prolifica l'esperienza di Isla al Flamengo: a Rio de Janeiro il cileno ha vinto il Brasileirão del 2020, concluso in realtà a 2021 inoltrato causa Covid, ma anche un Campionato Carioca e una Supercoppa brasiliana, entrambe lo scorso anno.

Negli ultimi tempi, però, Isla ha perso completamente spazio nella formazione titolare con Paulo Sousa in panchina. E nonostante l'addio dell'allenatore portoghese, sostituito dal cavallo di ritorno Dorival Junior, ha deciso di tornare alla Catolica, dove tutto è iniziato.