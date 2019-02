Isco, sfogo social: "Non ho le stesse opportunità dei miei compagni"

Isco attacca ancora Solari. Il trequartista del Real Madrid duro su Twitter: "Non ho le stesse opportunità dei miei compagni".

"Non ho le stesse opportunità dei miei compagni": Isco non ha utilizzato giri di parole per definire la sua situazione al Real Madrid, e alle tensioni con l'allenatore dei Blancos Santiago Solari, il quale non lo ha mai utilizzato con costanza.

Isco ha risposto in maniera decisa a Ruben De La Red, ex centrocampista del Real Madrid, che aveva dichiarato che il Real Madrid non può aspettare nessuno e che Isco deve essere cosciente.

Il trequartista spagnolo ha risposto alla critica con un tweet che fa riferimento alle poche occasioni che gli sono state concesse da Santiago Solari, con cui i rapporti non sembrano essere idilliaci.

"Sono totalmente d'accordo con De La Red, ma quando non si hanno le stesse opportunità dei propri compagni la cosa cambia. Continuo a lavorare e lottare aspettandole"

Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!💙 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 7 febbraio 2019

Isco è rimasto in panchina anche durante il Clasico di Coppa del Re giocato dal Real Madrid al Camp Nou, terminato per 1-1 con i goal di Vazquez e Malcom.