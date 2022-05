Isco annuncia l'addio al Real Madrid: "Ho realizzato tutti i miei sogni"

Il centrocampista spagnolo saluta i 'Blancos' dopo 9 stagioni e 19 titoli in bacheca: "Al Real Madrid non si può e non si deve dire di no".

La notizia era nell'aria già da settimane. Dopo 9 anni si conclude l'avventura di Isco al Real Madrid. Attraverso i suoi canali social, il centrocampista spagnolo classe 1992 ha annunciato l'addio ai 'Blancos'. Il contratto in scadenza il 30 giugno, tra esattamente un mese, non sarà rinnovato. Isco, che ha comunicato l'addio dopo il suo compagno di squadra Marcelo, ha salutato il club e i tifosi attraverso una lettera: "Quando stavo per lasciare il Malaga, avevo raggiunto l'accordo con un altro club. Ma il Real Madrid ha bussato alla mia porta e al Real Madrid non si può e non si deve dire di no, anche se ci sono sempre delle eccezioni. Erano molti anni che non si vinceva la Champions League e abbiamo conquistato la 'Decima'. Poi tutto quello che è successo è storia. Nove anni dopo finisce l'avventura nel che mi ha permesso di realizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo. Oltre a realizzare i sogni, vincere più titoli di quanto avessi immaginato, giocare con i più grandi, incontrare persone incredibili, mi sono divertito davvero. View this post on Instagram Perché senza dubbio mi tengo il buono e spero che lo facciate anche voi! Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, allenatori, staff tecnico, fisioterapisti e chi lavora a Valdebebas e al Santiago Bernabéu per tutto il lavoro, l'amore e il supporto di cui tutti hanno bisogno e che non mi è mai mancato. Voglio anche ringraziare i tifosi che mi hanno accolto in modo incredibile sin dal primo giorno e che accompagnano questa squadra in ogni angolo del mondo!". Isco chiude con una battuta dopo la vittoria della Champions League numero 14 della storia del club: "A proposito, ieri ho detto a un amico che non capivo perché stessero smantellando la festa di Cibeles visto che la quindicesima è in arrivo". Con la maglia del Real Madrid, Isco ha disputato 352 partite, segnando 35 goal in tutte le competizioni e vincendo 19 trofei, tra cui la Champions League di sabato scorso in finale contro il Liverpool nonostante non sia formalmente tra i vincitori non avendo disputato nemmeno un minuto. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Playoff e playout Serie C 2021/2022: tabellone, regolamento e date delle partite

Quali sono le squadre della Serie A 2022/2023

Quando si gioca Italia-Argentina: data, orario e dove vederla in tv e streaming La conclusione perfetta di un'avventura durata nove stagione, tra alti e bassi, e giunta ai titoli di coda. All'alba dei 30 anni sta per aprirsi un nuovo capitolo: toccherà a Isco scegliere dove proseguire la sua carriera.