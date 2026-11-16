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UEFA Nations League B
team-logoIrlanda
Aviva Stadium
team-logoKosovo
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Con il contributo di

Irlanda-Kosovo in diretta oggi: Chi trasmette la partita in TV e streaming?

Irlanda vs Kosovo
Irlanda
Kosovo
UEFA Nations League B

Tutto quello che c'è da sapere per seguire in diretta Irlanda-Kosovo di UEFA Nations League B oggi.

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Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League B - Game Week 6
Aviva Stadium

L'Irlanda ospita il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino per una sfida del Gruppo 3 della UEFA Nations League B che avrà un peso concreto sulla classifica finale.

La squadra di Heimir Hallgrimsson arriva alla partita al terzo posto nel girone e ha sempre meno tempo per tentare la promozione. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Austria nella quinta giornata, all'Irlanda serve una vittoria per restare in corsa.

Il Kosovo è secondo nel girone e arriva a Dublino in condizioni discrete. La squadra di Franco Foda ha pareggiato 0-0 con Israele nell'ultima partita: un risultato che la mantiene in una buona posizione, ma non le garantisce ancora la promozione.

Sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre, un'incognita in più nella preparazione di entrambe. L'Irlanda può contare sul fattore campo e sul sostegno del pubblico dell'Aviva, ma il Kosovo ha già dimostrato in questo girone di poter conquistare punti contro chiunque.

Il Kosovo ha battuto l'Irlanda 1-0 a Pristina in precedenza in questa competizione, un risultato che dà fiducia alla squadra di Foda in vista della gara di ritorno. Hallgrimsson sa che i suoi non possono permettersi un'altra partenza lenta.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire Irlanda-Kosovo, compresi l'orario d'inizio, le notizie sulle squadre e le ultime opzioni per vedere la partita.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Irlanda - Kosovo

3-5-2
Irlanda crest
Irlanda
IRL
Formazione
Kosovo crest
Kosovo
KOS
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherL. ScalesL. ScalesN. CollinsN. CollinsD. O'SheaD. O'SheaF. AzazF. AzazJ. AbankwahJ. AbankwahJ. MolumbyJ. MolumbyR. ManningR. ManningJ. MoylanJ. MoylanA. IdahA. IdahT. ParrottT. Parrottteam-logoA. Saipiteam-logoL. Kamberiteam-logoI. Krasniqiteam-logoD. Gallapeniteam-logoK. HajriziM. VojvodaM. VojvodaL. AvdullahuL. AvdullahuL. EmerllahuL. EmerllahuM. RashicaM. Rashicateam-logoB. ZabergjaV. MuriqiV. Muriqi
Kosovo crest
Kosovo
KOS
3-5-2
Irlanda

Formazione titolare

Kosovo

Allenatore

  • H. Hallgrimsson
  • F. Foda

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