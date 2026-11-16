Come guardare Irlanda-Kosovo con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

L'Irlanda ospita il Kosovo all'Aviva Stadium di Dublino per una sfida del Gruppo 3 della UEFA Nations League B che avrà un peso concreto sulla classifica finale.

La squadra di Heimir Hallgrimsson arriva alla partita al terzo posto nel girone e ha sempre meno tempo per tentare la promozione. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Austria nella quinta giornata, all'Irlanda serve una vittoria per restare in corsa.

Il Kosovo è secondo nel girone e arriva a Dublino in condizioni discrete. La squadra di Franco Foda ha pareggiato 0-0 con Israele nell'ultima partita: un risultato che la mantiene in una buona posizione, ma non le garantisce ancora la promozione.

Sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre, un'incognita in più nella preparazione di entrambe. L'Irlanda può contare sul fattore campo e sul sostegno del pubblico dell'Aviva, ma il Kosovo ha già dimostrato in questo girone di poter conquistare punti contro chiunque.

Il Kosovo ha battuto l'Irlanda 1-0 a Pristina in precedenza in questa competizione, un risultato che dà fiducia alla squadra di Foda in vista della gara di ritorno. Hallgrimsson sa che i suoi non possono permettersi un'altra partenza lenta.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire Irlanda-Kosovo, compresi l'orario d'inizio, le notizie sulle squadre e le ultime opzioni per vedere la partita.

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