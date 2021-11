Irlanda-Italia Under 21 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

IRLANDA-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Irlanda-Italia Under 21

Irlanda-Italia Under 21 Data: 12 novembre 2021

12 novembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Rai 2

Streaming: Rai Sport, Rai Play

Altra gara importante per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato: nel cammino che conduce a Euro 2023 gli azzurrini sfideranno l'Irlanda, per consolidare la seconda posizione e rilanciare le ambizioni legate al primato nel girone.

I ragazzi di Nicolato vogliono dimenticare la partita contro la Svezia termina a 1-1 con un po' di delusione, dopo un match in controllo praticamente dal primo all'ultimo minuto, quando Prica, nel recupero, ha risposto al vantaggio momentaneo di Lucca.

L'Irlanda di Jim Crawford è reduce, nell'ultimo turno, dalla sconfitta rocambolesca contro il Montenegro: sotto di due goal in dieci minuti, gli irlandesi hanno prima trovato la rete grazie a un autogoal di Obradovic, quindi fallito un rigore con Conventry all'84' che avrebbe potuto fissare il punteggio sul 2-2

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Irlanda-Italia Under 21: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO IRLANDA-ITALIA UNDER 21

La gara tra Irlanda Under 21 e Italia Under 21 verrà disputata venerdì 12 novembre al "Tallaght Stadium" di Dublino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE IRLANDA-ITALIA UNDER 21 IN TV

La partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 tra Irlanda e Italia verrà trasmessa in diretta tv sulle reti Rai, e in particolare su Rai 2, che detiene i diritti delle partite degli azzurrini.

IRLANDA-ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING

Irlanda-Italia Under 21 sarà visibile in diretta streaming attraverso i servizi Rai, sul sito di Rai Sport o su Rai Play: nel secondo caso sarà sufficiente accedere all'apposito sito oppure scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA-ITALIA UNDER 21

Nicolato dovrà rinunciare a Tonali, convocato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini: ritrova, però, Marco Carnesecchi, che tornerà in porta al posto di Turati e lo farà con la fascia da capitano al braccio. In difesa Bellanova, Lovato, Okoli e Udogie, in ballottaggio con Cambiaso, agiranno dietro a Esposito, Rovella e Fagioli, con Ricci che scalpita. In avanti nessun dubbio: Colombo, Lucca e Vignato comporranno il tridente.

Crawford schiera un 4-2-3-1 con Maher tra i pali, O'Connor, O'Brien, McGuinness e Bagan in difesa dietro a Conventry e Kilkenny pronti a far da schermo. Sulla trequarti O'Neill, Tierney e Ferry giocheranno alle spalle di Ferguson unica punta.

L'articolo prosegue qui sotto

IRLANDA (4-2-3-1): Maher; O'Connor, O'Brien, McGuinness, Bagan; Coventry, Kilkenny; O'Neill, Tierney, Ferry; Ferguson. Ct. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Fagioli, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct. Nicolato.