Irlanda-Italia Under 21 0-0: nessun goal e tanto nervosismo, Kean espulso

Termina 0-0 la gara di qualificazione all'Europeo Under 21 tra Irlanda e Italia: tanto nervosismo in campo, Kean espulso nella ripresa.

Dopo aver battuto con un netto 5-0 il Lussemburgo nel primo impegno valevole per il Girone 1 delle qualificazioni agli Europei di categoria, l' Under 21 di Paolo Nicolato si deve accontentare dello 0-0 contro l' al Tallaght Stadium di Dublino.

Il ct azzurro decide di lasciare in panchina Kean e Cutrone, puntando sul tridente d'attacco formato da Frattesi, Scamacca e Pinamonti. E proprio la punta del ha la prima occasione per sbloccare la gara al 17'. Servito ottimamente da Pellegrini, il suo colpo di testa sfiora però il palo e termina sul fondo.

Poco dopo la mezz'ora ad avere la chance migliore è invece Frattesi. Batti e ribatti nell'area di rigore dell'Irlanda, con l'attaccante dell' che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa Nicolato decide allora di inserire subito Cutrone e Kean, deciso a trovare il goal che possa sbloccare lo 0-0. La gara del centravanti dell' dura però solamente una ventina di minuti. Fallo di reazione su Parrott e cartellino rosso per entrambi i giocatori, con le due selezioni che sono così costrette a giocare il finale di gara in 10 contro 10.

Logorati da una partita molto fisica e a tratti troppo nervosa, nessun giocatore riesce però a trovare l'invenzione giusta per regalare tre punti alla propria Nazionale, con il match in terra irlandese che termina così in parità. Carnesecchi decisivo nel salvare gli azzurri in un paio d'occasioni nel finale.

Con questo risultato l'Italia si attesta al terzo posto del girone con 4 punti (in due gare) mentre l'Irlanda si porta a quota 10 (in quattro partite), in testa al Gruppo 1. Gli azzurrini ora torneranno in campo lunedì 14 ottobre contro l'Armenia.