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Irlanda del Nord U17-Germania U17: orario d'inizio
Nelle qualificazioni agli Europei Under 17, la Germania affronta l'Irlanda del Nord. La squadra tedesca arriva da capolista del gruppo 2 e vuole compiere un altro passo verso la fase finale.
L'Irlanda del Nord è sotto pressione dopo un percorso altalenante nel torneo. Nell'ultima partita ha ottenuto un netto successo per 4-0 contro l'Azerbaigian, ma in precedenza aveva subito una sconfitta per 2-4 contro la Lituania, un risultato che ha messo in cattiva luce la difesa.
La Germania finora si è mostrata in grande forma in questo turno di qualificazione. Il 4-0 contro la Lituania e il 7-0 contro l'Azerbaigian sottolineano la superiorità dei giovani della DFB nel gruppo.
Per l'Irlanda del Nord, la sfida contro la capolista del gruppo è un vero banco di prova. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo e di rendere la vita difficile alla favorita.
Chi vuole seguire la partita in diretta troverà qui sotto tutte le informazioni sulla trasmissione, sullo streaming e sull'orario d'inizio.
I temi della settimana: cos'è successo a Irlanda del Nord U17 e Germania U17?
L'Irlanda del Nord U17 arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima uscita ha battuto l'Azerbaigian per 4-0, dopo aver perso 2-4 contro la Lituania. In queste cinque partite l'Irlanda del Nord ha segnato 13 goal, subendone però 9: una difesa dal rendimento decisamente altalenante.
La Germania U17 ha invece ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima partita i giovani della DFB hanno battuto la Lituania per 4-0, dopo aver travolto l'Azerbaigian per 7-0. Nel complesso, la Germania ha segnato 14 goal e ne ha subiti 4 in queste cinque partite: un bilancio reti impressionante, accompagnato da una difesa solida.
Irlanda del Nord U17-Germania U17: formazioni
Irlanda del Nord U17-Germania U17: stato di forma
Irlanda del Nord U17-Germania U17: bilancio degli scontri diretti
Irlanda del Nord U17-Germania U17: le classifiche
Campionato europeo U17 - Qualificazioni - Gruppo 2
|#
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|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
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|2
|0
|0
|11
|0
|+11
|6
V
V
|2
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
S
V
|3
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|4
|+2
|3
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S
|4
|2
|0
|0
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|-11
|0
S
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