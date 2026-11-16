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Irlanda del Nord U17-Germania U17: orario d'inizio

European Championship U17 Qualification - Game Week 3 17 nov 2026 - 05:00

Nelle qualificazioni agli Europei Under 17, la Germania affronta l'Irlanda del Nord. La squadra tedesca arriva da capolista del gruppo 2 e vuole compiere un altro passo verso la fase finale.

L'Irlanda del Nord è sotto pressione dopo un percorso altalenante nel torneo. Nell'ultima partita ha ottenuto un netto successo per 4-0 contro l'Azerbaigian, ma in precedenza aveva subito una sconfitta per 2-4 contro la Lituania, un risultato che ha messo in cattiva luce la difesa.

La Germania finora si è mostrata in grande forma in questo turno di qualificazione. Il 4-0 contro la Lituania e il 7-0 contro l'Azerbaigian sottolineano la superiorità dei giovani della DFB nel gruppo.

Per l'Irlanda del Nord, la sfida contro la capolista del gruppo è un vero banco di prova. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo e di rendere la vita difficile alla favorita.

Chi vuole seguire la partita in diretta troverà qui sotto tutte le informazioni sulla trasmissione, sullo streaming e sull'orario d'inizio.

I temi della settimana: cos'è successo a Irlanda del Nord U17 e Germania U17?

L'Irlanda del Nord U17 arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima uscita ha battuto l'Azerbaigian per 4-0, dopo aver perso 2-4 contro la Lituania. In queste cinque partite l'Irlanda del Nord ha segnato 13 goal, subendone però 9: una difesa dal rendimento decisamente altalenante.

La Germania U17 ha invece ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima partita i giovani della DFB hanno battuto la Lituania per 4-0, dopo aver travolto l'Azerbaigian per 7-0. Nel complesso, la Germania ha segnato 14 goal e ne ha subiti 4 in queste cinque partite: un bilancio reti impressionante, accompagnato da una difesa solida.

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