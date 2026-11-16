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European Championship U17 Qualification
team-logoIrlanda del Nord U17
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Irlanda del Nord U17-Germania U17 oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

Irlanda del Nord U17 vs Germania U17
Irlanda del Nord U17
Germania U17
European Championship U17 Qualification

Nelle qualificazioni agli Europei Under 17, l'Irlanda del Nord U17 affronta la Germania U17. Dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Irlanda del Nord U17-Germania U17: orario d'inizio

crest
European Championship U17 Qualification - Game Week 3

Nelle qualificazioni agli Europei Under 17, la Germania affronta l'Irlanda del Nord. La squadra tedesca arriva da capolista del gruppo 2 e vuole compiere un altro passo verso la fase finale.

L'Irlanda del Nord è sotto pressione dopo un percorso altalenante nel torneo. Nell'ultima partita ha ottenuto un netto successo per 4-0 contro l'Azerbaigian, ma in precedenza aveva subito una sconfitta per 2-4 contro la Lituania, un risultato che ha messo in cattiva luce la difesa.

La Germania finora si è mostrata in grande forma in questo turno di qualificazione. Il 4-0 contro la Lituania e il 7-0 contro l'Azerbaigian sottolineano la superiorità dei giovani della DFB nel gruppo.

Per l'Irlanda del Nord, la sfida contro la capolista del gruppo è un vero banco di prova. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo e di rendere la vita difficile alla favorita.

Chi vuole seguire la partita in diretta troverà qui sotto tutte le informazioni sulla trasmissione, sullo streaming e sull'orario d'inizio.

I temi della settimana: cos'è successo a Irlanda del Nord U17 e Germania U17?

L'Irlanda del Nord U17 arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima uscita ha battuto l'Azerbaigian per 4-0, dopo aver perso 2-4 contro la Lituania. In queste cinque partite l'Irlanda del Nord ha segnato 13 goal, subendone però 9: una difesa dal rendimento decisamente altalenante.

La Germania U17 ha invece ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima partita i giovani della DFB hanno battuto la Lituania per 4-0, dopo aver travolto l'Azerbaigian per 7-0. Nel complesso, la Germania ha segnato 14 goal e ne ha subiti 4 in queste cinque partite: un bilancio reti impressionante, accompagnato da una difesa solida.

NIR

NIR - Forma

ESP
S2-0
TUR
S4-0
SCO
S1-2
LTU
S4-2
AZE
V4-0
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GER

GER - Forma

NMD
V2-1
SVN
D1-1
FRA
S2-0
AZE
V7-0
LTU
V4-0
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Irlanda del Nord U17-Germania U17: formazioni

Irlanda del Nord U17-Germania U17: stato di forma

NIR

NIR - Forma

ESP
S2-0
TUR
S4-0
SCO
S1-2
LTU
S4-2
AZE
V4-0
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GER

GER - Forma

NMD
V2-1
SVN
D1-1
FRA
S2-0
AZE
V7-0
LTU
V4-0
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Irlanda del Nord U17-Germania U17: bilancio degli scontri diretti

Irlanda del Nord U17-Germania U17: le classifiche

Campionato europeo U17 - Qualificazioni - Gruppo 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Germania U17Germania U17GER
2200110+116
V
V
2
Lituania U17Lituania U17LTU
210146-23
S
V
3
Irlanda del Nord U17Irlanda del Nord U17NIR
210164+23
V
S
4
Azerbaigian U17Azerbaigian U17AZE
2002011-110
S
S
Prossimo Turno

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