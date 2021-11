Irlanda del Nord-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

IRLANDA DEL NORD-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Irlanda del Nord-Italia

• Data: lunedì 15 novembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai Uno

• Streaming: RaiPlay

Ultima curva verso i Mondiali 2022 per l'Italia di Roberto Mancini, che fa visita all'Irlanda del Nord nell'ottava giornata del Girone C.

La situazione degli Azzurri si è complicata dopo il pareggio casalingo contro la Svizzera

Adesso infatti per conservare il primo posto e ottenere la conseguente qualificazione diretta ai Mondiali l'Italia deve vincere in Irlanda e guardare il risultato della Svizzera, attualmente in testa al gruppo a pari punti. Gli Azzurri sono in vantaggio nella differenza reti rispetto agli elvetici (+11 contro +9).

L'Irlanda del Nord ha vinto l'ultima partita casalinga contro la Lituania e occupa il terzo posto del girone con 8 punti alla pari della Bulgaria.

Tutto su Irlanda del Nord-Italia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO IRLANDA DEL NORD-ITALIA

La partita tra Irlanda del Nord e Italia si gioca lunedì 15 novembre 2021 allo stadio Windsor Park di Belfast. Il fischio d'inizio della gara è fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE IRLANDA DEL NORD-ITALIA IN TV

Irlanda del Nord-Italia verrà trasmessa come sempre in chiaro dalla Rai: il canale su cui sintonizzarsi per poter vedere la partita è Rai Uno.

IRLANDA DEL NORD-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Irlanda del Nord-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio offerto dalla Rai: basterà collegarsi al sito di RaiPlay o scaricare l'app su smartphone o tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronata di Irlanda del Nord-Italia su Rai 1 sarà affidata ad Alberto Rimedio col commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire la partita tra Irlanda del Nord e Italia anche in diretta testuale su Goal: prematch, formazioni ufficiali e racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD-ITALIA

Nel 5-3-2 dell'rlanda del Nord rientra dalla squalifica il terzino Lewis, al centro della difesa spicca Evans del Leicester. Davanti spazio alla coppia formata da Magennis e Washington.

Classico 4-3-3 per Mancini, sempre privo di tanti titolari. Accanto a Bonucci, viste le noie muscolari di Bastoni, dovrebbe esserci Acerbi. A centrocampo Tonali scalpita per prendersi una maglia dal primo minuto, mentre Insigne si candida a ricoprire il ruolo di 'falso 9' con Berardi e Chiesa esterni del tridente (Belotti in panchina).

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi,Insigne, Chiesa. Ct. Mancini.