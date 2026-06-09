Iraq vs Norvegia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Iraq-Norvegia si giocherà il 16 giugno 2026 alle 22:00 GMT (18:00 EST).

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Iraq vs Norvegia: contesto della partita

In Massachusetts, entrambe le squadre, decise a partire bene in un girone molto competitivo, puntano a un buon esordio. L’Iraq di Graham Arnold, squadra lavoratrice e ben organizzata, può sorprendere grazie al collettivo e al carisma dell’attaccante Aymen Hussein. Di fronte troveranno una Norvegia esplosiva e fisicamente dominante, guidata da Ståle Solbakken e dai gol di Erling Haaland e Martin Ødegaard. All’imponente Gillette Stadium di Boston, in un’atmosfera appassionata, la gara si annuncia come uno dei momenti chiave del primo turno.

Con Francia e Senegal nello stesso Gruppo I, un passo falso sarebbe pericoloso. Per l’Iraq è l’occasione di mostrare la crescita tattica guidata dall’esperto Arnold e di regalare alla nazione, tornata ai Mondiali dopo il 1986, un risultato storico. La Norvegia, dal canto suo, vuole sfruttare al meglio la sua generazione d’oro, desiderosa di lasciare il segno al ritorno sul palcoscenico mondiale dal 1998. Sotto i riflettori di Foxborough, intensità e pressione saranno altissime: difesa, gestione del match e limitazione degli errori decideranno chi otterrà la preziosa vittoria iniziale.

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Il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

La lunga marcia dell’Iraq verso il grande palcoscenico

Il percorso iracheno è stato una maratona da record: 21 partite di qualificazione, più di qualsiasi altro Paese. Dopo aver dominato il secondo turno con sei vittorie, la squadra ha superato un terzo turno difficile e teso.

Dopo un finale thrilling, l'Iraq ha superato le fasi decisive del torneo AFC, battendo 3-2 gli Emirati Arabi Uniti negli spareggi continentali. Nel torneo di spareggio interconfederale a Monterrey, l’Iraq ha affrontato la Bolivia. Grazie al carismatico attaccante Aymen Hussein e al rigore decisivo trasformato nel finale dal centrocampista Amir Al-Ammari, la nazionale irachena ha vinto 2-1, conquistando l’ultimo biglietto per i Mondiali e ponendo fine a un’assenza di 40 anni dalla competizione.

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L'impeccabile esibizione continentale della Norvegia

Mentre l’Iraq superava una lunga serie di ostacoli, la Norvegia ha dominato il proprio girone di qualificazione. Nel Gruppo I della UEFA, che includeva l’Italia, la squadra nordica ha mostrato un calcio brillante e ha lasciato i rivali senza risposte.

Sotto la guida meticolosa di Ståle Solbakken, la Norvegia ha chiuso il girone con otto vittorie su otto, totalizzando 24 punti. L’attacco, trascinato dai 16 gol di Erling Haaland (cinquina alla Moldavia) e dalla classe di Martin Ødegaard, ha fatto il resto, portando la squadra al torneo per la prima volta dal 1998.

Notizie sulle squadre Iraq vs Norvegia

Notizie sulla squadra dell'Iraq

I Leoni di Mesopotamia sono giunti a Boston con grande fiducia dopo una lunga e vittoriosa campagna di qualificazione, culminata negli spareggi interconfederali. Il ct Graham Arnold ha plasmato un gruppo di 26 giocatori affiatati e tenaci, mixando esperienza internazionale e talenti locali. Nonostante le grandi aspettative del Paese, la difesa organizzata da Arnold si presenta compatta all’inizio del match.

Punta di diamante è l’attaccante Aymen Hussein, pronto a sfruttare fisico e movimenti in area. Sulla fascia dovrebbe agire l'ala creativa Ali Jasim, mentre in mediana Amir Al-Ammari avrà il compito di gestire i ritmi e le transizioni. In difesa l'esperto Rebin Sulaka guiderà la linea insieme a Zaid Tahseen, proteggendo il capitano e portiere titolare Jalal Hassan.

Notizie sulla squadra della Norvegia

La Norvegia è arrivata nel Massachusetts con una rosa di 26 giocatori solidi, motivati ed esplosivi, selezionati dopo una campagna di qualificazione europea impeccabile. Nel ritiro l’atmosfera è positiva e la filosofia di gioco di Ståle Solbakken funziona al meglio. La notizia migliore è che i suoi campioni sono tutti in forma, pronti a scatenare il loro potenziale offensivo.

In attacco c’è Erling Haaland, il bomber più temuto del torneo, con Alexander Sørloth pronto ad affiancarlo in una coppia fisica e aggressiva. Alle loro spalle agisce Martin Ødegaard dell’Arsenal, regista creativo del centrocampo. A centrocampo Sander Berge garantirà interdizione, mentre la coppia di centrali Leo Østigård e Kristoffer Ajer guiderà la difesa davanti al veterano Ørjan Nyland.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Graham Arnold (Iraq)

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Arnold, leader competitivo e motivazionale, ha portato disciplina e solidità difensiva a una nazionale irachena spesso talentuosa ma incostante. Dopo il successo con l’Australia, ha unificato i Leoni di Mesopotamia con un approccio di squadra e una struttura che esalta il lavoro e la fisicità del gruppo.

Tatticamente predilige un 4-2-3-1 o un 4-3-3 solido, con due centrocampisti centrali che proteggono la difesa e chiudono le linee di passaggio. Sotto la sua guida l’Iraq evita rischi inutili in costruzione, puntando su un gioco semplice e rapido verso le fasce e sfruttando la fisicità dell’attaccante Aymen Hussein per mantenere il possesso in avanti. La sua sfida principale a Boston sarà mantenere il blocco difensivo concentrato contro avversari di alto livello, limitando gli errori in zona difensiva e colpendo in contropiede.

Ståle Solbakken (Norvegia)

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Ståle Solbakken ha finalmente sbloccato la generazione d’oro norvegese, tornando ai tornei con una qualificazione dominante. Il tecnico norvegese ha creato un gruppo compatto e offensivamente coeso, unendo difesa solida e attacchi creativi.

Solbakken schiera un 4-3-3 aggressivo con pressing alto per soffocare il gioco avversario e imporre il dominio fisico e tecnico. La difesa resta disciplinata, coperta da un mediano che libera Martin Ødegaard di agire come trequartista. Una volta recuperato il pallone, la squadra verticalizza subito verso Erling Haaland, attaccante di livello mondiale, potente e veloce. In questa partita d’esordio ad alta posta in gioco, l’obiettivo è sfondare il centrocampo iracheno, mantenere la linea difensiva alta per evitare contropiedi e premere con intensità per ottenere un risultato decisivo.

Rosa dei 26 giocatori per i Mondiali

Squadra irachena ai Mondiali

Portieri: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Difensori: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Centrocampisti: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Attaccanti: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Squadra della Norvegia ai Mondiali

Portieri: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Difensori: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Centrocampisti: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Attaccanti: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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I duelli chiave tra Iraq e Norvegia

Aymen Hussein vs Leo Østigård: una sfida tra pesi massimi in area di rigore. Hussein, bomber fisico e carismatico dei Leoni di Mesopotamia, ha trascinato l'Iraq con i suoi gol grazie a forza, dominio aereo e ottimo posizionamento. Østigård, difensore centrale norvegese, dovrà usare tempismo, forza e abilità aeree per contenerlo.

Erling Haaland contro il blocco difensivo iracheno: l’attaccante norvegese, già autore di 16 gol nelle qualificazioni, proverà a sfruttare gli spazi in area e a bucare la difesa con la sua esplosiva accelerazione. Dall’altra parte, la coppia centrale irachena Rebin Sulaka-Zaid Tahseen proverà a contenerlo con organizzazione e grinta.

Martin Ødegaard vs Amir Al-Ammari: duello tattico in mediana. Ødegaard, regista e capitano norvegese, offre visione, tecnica e resistenza al pressing. Al-Ammari dovrà spezzare il suo ritmo con disciplina, lavoro costante e intercetti tempestivi, chiudendo le linee di passaggio centrali e lanciando rapide ripartenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

L'allenatore dell'Iraq Graham Arnold non ha ancora rivelato la probabile formazione e al momento non ci sono infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili poco prima del calcio d'inizio.

Anche il CT norvegese Staale Solbakken non ha svelato la probabile formazione e al momento non segnala infortuni o squalifiche. Aggiornamenti verranno forniti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque gare l’Iraq ha vinto due volte, perso due e pareggiato una. L’ultimo match è terminato 1-1 contro la Spagna il 4 giugno, chiudendo così la preparazione pre-torneo. In precedenza aveva battuto la Bolivia 2-1 in una qualificazione interconfederale ai Mondiali e superato Andorra 1-0 in amichevole. Le due sconfitte sono arrivate alla Coppa Araba FIFA nel dicembre 2025: 1-0 contro la Giordania e 2-0 contro l’Algeria.

Nelle ultime cinque partite la Norvegia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultimo match è terminato 1-1 contro il Marocco il 7 giugno, dopo il 3-1 alla Svezia del 1° giugno. A marzo ha pareggiato 0-0 con la Svizzera e, nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali 2025, ha battuto l’Italia 4-1. L'unica sconfitta è stata 2-1 contro l'Olanda a marzo. In queste cinque gare la Norvegia ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti tra Iraq e Norvegia nel dataset disponibile.

Classifica

Nel Gruppo I l’Iraq è secondo e la Norvegia terza alla vigilia della prima giornata.