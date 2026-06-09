Iran vs Nuova Zelanda: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone G Los Angeles Stadium

Iran-Nuova Zelanda si giocherà il 16 giugno 2026 alle 01:00 GMT (15 giugno alle 21:00 EST).

Iran vs Nuova Zelanda: contesto della partita

Esordire in California è cruciale per entrambe le squadre, decise a partire bene in uno dei gironi più duri. Con le aspettative in crescita in patria, il ct iraniano Amir Ghalenoei vuole dimostrare che la sua rosa, esperta e temprata, può imporre la propria autorità tattica, guidata dall’attacco letale con Mehdi Taremi in testa. Di fronte troveranno una Nuova Zelanda ambiziosa, guidata da Darren Bazeley. Il suo calcio moderno e basato sul possesso ha reso gli All Whites una squadra tecnica, brava a gestire la palla e ad allargare il gioco sugli esterni. A fare da cornice sarà lo spettacolare Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), con le sue strutture all’avanguardia e l’iconico design a tettoia.

Con Belgio ed Egitto nel Gruppo G, un passo falso iniziale potrebbe essere decisivo. Teheran punta a confermare il suo status di potenza asiatica e a superare per la prima volta il primo turno. La Nuova Zelanda, invece, vuole dimostrare che la sua nuova generazione di talenti può sfidare le potenze del calcio, eguagliando la tenacia della campagna imbattuta del 2010. Sotto i riflettori della California meridionale, intensità e pressione saranno tangibili. Disciplina, gestione del gioco e capacità di adattamento alla rigida rotazione del torneo decideranno chi otterrà la preziosa vittoria iniziale.

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La strada verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il dominio costante dell'Iran a livello continentale

Gli iraniani hanno staccato il biglietto per il Nord America con un percorso di qualificazione quasi perfetto: nel terzo turno a gironi hanno imposto il loro ritmo e la loro esperienza, non lasciando spazio a sorprese.

Il fattore chiave della loro cavalcata trionfale attraverso il continente è stato l'eccezionale equilibrio tra solidità difensiva e efficacia letale in attacco. Sotto la guida precisa di Amir Ghalenoei, l'Iran ha reso le partite in casa una fortezza inespugnabile e mostrato grande disciplina nelle difficili trasferte ad alta pressione. In attacco, i movimenti letali e la finalizzazione di Mehdi Taremi hanno permesso di superare con costanza le difese avversarie, garantendo all’Iran la matematica certezza della terza partecipazione consecutiva al torneo con diverse giornate d’anticipo.

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La Nuova Zelanda ha dominato la zona oceanica.

Mentre l’Iran puntava sull’esperienza dei veterani per superare le qualificazioni asiatiche, gli All Whites hanno dominato i turni OFC con un calcio offensivo e ad alto ritmo. Guidati da Darren Bazeley, i neozelandesi hanno eliminato ogni avversario senza errori, confermando il loro ruolo di leader regionali.

Il loro gioco, basato su possesso palla e solida difesa, ha soffocato gli avversari fin dal fischio d’inizio. Un modulo tattico fluido, che allargava le difese avversarie, ha permesso ai giocatori di fondere con sicurezza i talenti europei e locali. Con grande concentrazione, trasformando trasferte complesse in vittorie agevoli e chiudendo il girone senza perdere punti, la Nuova Zelanda ha staccato il biglietto per la fase finale per la prima volta dal 2010.

Notizie sulle squadre Iran vs Nuova Zelanda

Notizie sulla squadra dell'Iran

Il Team Melli è arrivato al ritiro in California con una rosa esperta e collaudata, dopo aver superato con efficienza le qualificazioni AFC. L'allenatore Amir Ghalenoei ha convocato 26 giocatori motivati, e il ritiro è focalizzato sul superamento della fase a gironi. La notizia migliore è l'ottima forma fisica degli attaccanti che giocano in Europa, garanzia di continuità tattica.

Mehdi Taremi è il punto di riferimento dell’attacco e guiderà una linea offensiva rapida e pericolosa. Dietro di lui agirà Saman Ghoddos, chiamato a innescare le punte con la sua visione di gioco. In difesa la coppia centrale formata da Shojae Khalilzadeh e Hossein Kanaanizadegan guiderà la retroguardia a quattro, mentre tra i pali l’esperto Alireza Beiranvand offrirà esperienza e leadership fin dal fischio d’inizio.

Notizie sulla squadra della Nuova Zelanda

Gli All Whites sono arrivati a Los Angeles carichi di fiducia, dopo aver dominato le qualificazioni oceaniche restando imbattuti. Il ct Darren Bazeley ha scelto 26 giovani talenti, mixando promesse europee e punti fermi del campionato locale. Nonostante il rinnovamento generazionale, la squadra mantiene il suo calcio offensivo e basato sul possesso palla.

In attacco spicca Chris Wood, in forma smagliante e pronto a guidare la squadra con la sua fisicità. Al suo fianco dovrebbero agire l’explosività di Elijah Just e la fantasia di Sarpreet Singh. A centrocampo Liberato Cacace del Torino avanzerà sulla fascia sinistra per innescare le transizioni, mentre la coppia difensiva guidata da Nando Pijnaker proteggerà il giovane portiere Max Crocombe.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Amir Ghalenoei (Iran)

(C)Getty Images

Veterano molto rispettato, Ghalenoei porta pragmatismo, calma e disciplina. Alla sua seconda esperienza sulla panchina della nazionale, ha gestito con successo il ricambio generazionale, mantenendo l’Iran una potenza continentale. È apprezzato per il suo stile comunicativo, l’efficienza difensiva e la capacità di esaltare le stelle offensive che giocano in Europa.

Tatticamente predilige un 4-2-3-1 o un 4-3-3 solido e organizzato: pressing centrale per spingere l’avversario sulle fasce, dove i suoi difensori dominano. Una volta recuperato il pallone, rifiuta il possesso orizzontale e chiede lanci verticali immediati per colpire in transizione. A Los Angeles la sua sfida sarà mantenere alta la concentrazione della difesa esperta contro un avversario giovane e dinamico, evitando errori che potrebbero esporre la retroguardia a una pressione prolungata.

Darren Bazeley (Nuova Zelanda)

Getty Images

Darren Bazeley ha guidato la Nuova Zelanda a una nuova era, riportando gli All Whites sul palcoscenico mondiale con un calcio coraggioso e basato sul possesso palla.

Bazeley predilige un calcio fluido e di possesso, schierando spesso un 4-3-3 asimmetrico o un 3-4-3 dinamico per imporre il ritmo. La sua idea di gioco parte da una costruzione pulita dalla difesa, con terzini invertiti e centrocampisti centrali offensivi che creano superiorità numerica a centrocampo. Chiede precisione tecnica e chiede agli esterni di allargare il gioco per creare linee di passaggio. In questo esordio ad alto rischio vuole annullare il centrocampo fisico dell’Iran, mantenere l’equilibrio in fase di transizione e sfruttare la superiorità aerea dei suoi attaccanti per colpire in area.

Rosa di 26 giocatori per i Mondiali

Rosa dell'Iran per i Mondiali

Portieri: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Difensori: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Centrocampisti: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Attaccanti: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

Squadra della Nuova Zelanda ai Mondiali

Portieri: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Difensori: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Centrocampisti: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Attaccanti: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

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Iran-Nuova Zelanda: i duelli chiave

Mehdi Taremi vs Nando Pijnaker: una sfida tra pesi massimi in area. Taremi, bomber iraniano di livello mondiale, guida ilTeam Melli con intelligenza e movimenti letali. Pijnaker, roccioso centrale neozelandese, dovrà usare velocità di recupero, lettura posizionale e forza aerea per negargli spazio.

Chris Wood contro la fisica difesa centrale iraniana: Wood è il leader carismatico della Nuova Zelanda e punta di diamante in attacco. Cercherà cross alti e duelli fisici in area, sfruttando forza e precisione per battere i difensori e concretizzare i cross profondi. Dovrà però confrontarsi con un pacchetto arretrato iraniano compatto e aggressivo, guidato da Hossein Kanaanizadegan e Shojae Khalilzadeh. La sua forza basterà per superare una difesa così solida?

Saman Ghoddos vs Marko Stamenić: duello tattico in mediana. Stamenić è lo scudo difensivo degli All Whites, motore di intercetti e lanci verso l’attacco. Ghoddos dovrà invece accelerare l’attacco iraniano con spostamenti laterali, lanci verticali e scambi rapidi per eludere Stamenić e lanciare le transizioni nell’ultimo terzo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct iraniano Amir Ghalenoei non ha ancora rivelato la probabile formazione titolare e non sono segnalati infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche il ct neozelandese Darren Bazeley non ha ancora rivelato la formazione, e al momento non ci sono infortuni o squalifiche. Ulteriori dettagli saranno confermati nei giorni precedenti la gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Nelle ultime cinque gare l’Iran ha vinto tre volte e perso due. L’ultima uscita è un 2-0 in amichevole sul Mali del 4 giugno; in quel periodo ha anche battuto il Gambia 3-1 e travolto il Costa Rica 5-0. Le sconfitte sono arrivate contro la Nigeria (2-1) e, per 2-0 a tavolino, contro l’Uzbekistan nel novembre 2025. In queste cinque gare ha segnato 10 gol e subìto 3.

Nelle ultime cinque gare la Nuova Zelanda ha vinto una volta e perso quattro. L’unica vittoria è un 4-1 contro il Cile nel marzo 2026; poi solo sconfitte: 0-1 con l’Inghilterra il 6 giugno, 0-4 con Haiti il 3 giugno, 0-2 con Finlandia e Ecuador. Nelle ultime quattro gare hanno incassato nove gol.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli ultimi cinque incontri tra Iran e Nuova Zelanda. Le informazioni storiche saranno aggiunte appena disponibili.

Classifica

Nel Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA 2026, l'Iran è terzo e la Nuova Zelanda quarta.