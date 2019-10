Iran-Cambogia, il tifoso 'solitario': incita la sua squadra da solo sul 14-0

Un solo tifoso cambogiano si è fatto quasi 6mila km di viaggio per sostenere la sua squadra contro l'Iran, da solo. Anche sotto 14-0.

La sfida tra e Cambogia di giovedì scorso, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022. rimarrà nella storia: dopo 40 anni le donne sono tornate allo stadio in Iran, in un settore dedicato dell'Azadi, impianto di Teheran.

C'è però un'altra questione di tifo che sta spopolando sul web e non riguarda i tifosi di casa, bensì gli ospiti. Anzi: l'ospite, al singolare. Il tifoso cambogiano che non è fermato un attimo nel sostenere la sua squadra. Seppur fosse, di fatto, da solo.

Armato di bandiere, tamburi e tanta grinta, il temerario fan ha affrontato una trasferta di migliaia di km per raggiungere Teheran. Ha fatto rumore per tutta la partita, fino al fischio finale. Anche sul 14-0.

FT: Iran 14-0 Cambodia



This Cambodian fan was supporting his team (nearly alone) till the end of the match!#Respect



Via: @goalstv3 pic.twitter.com/knobmBe7Ox — OfficalGoals (@officalgoals) October 10, 2019

Sì, perché la sfida è terminata con una disfatta per la Cambogia e un trionfo per l'Iran: la seconda maggior vittoria nella storia della nazionale. Al tifoso però forse non interessa nemmeno troppo: la storia l'ha già fatta a modo suo.