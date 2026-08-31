Premier League - Game Week 3 4 set 2026 - 15:00 Portman Road

Ipswich Town-Liverpool inizierà il 4 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Ipswich Town-Liverpool promette gol

I Tractor Boys sono qui per divertire

Le partite della neopromossa Ipswich Town sono già valse il prezzo del biglietto. Le sue prime due uscite hanno già prodotto 10 gol, dopo il successo per 2-1 sul Sunderland e la sconfitta per 5-2 all'Old Trafford contro il Manchester United. L'attacco potrebbe non essere la loro migliore forma di difesa, ma non aspettatevi che l'Ipswich si tiri indietro quando il grande Liverpool farà visita a Portman Road. Abdul Fatawu è stato una delle principali forze creative della squadra di Gary O'Neil, avendo creato fin qui tre occasioni e servito un assist. Julio Enciso ha fornito un assist in entrambe le partite di Premier League disputate finora.

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La mancanza di clean sheet del Liverpool sarà motivo di preoccupazione

Il nuovo tecnico del Liverpool, Ander Iraola, vorrà sistemare qualcosa in difesa dopo aver visto la sua squadra subire quattro gol nelle prime due uscite. Il Liverpool ha pareggiato 2-2 a Newcastle e poi ha ottenuto lo stesso risultato contro il Nottingham Forest ad Anfield nel fine settimana. La capacità del Liverpool di segnare gol nel finale per strappare un punto in entrambe le partite sarà una piccola consolazione per Iraola, che ha visto il connazionale Victor Munoz segnare il suo primo gol con il club contro il Forest.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Solo Chelsea (12) e Brighton (11) hanno fatto registrare un totale di gol superiore ai 10 segnati nelle partite dell'Ipswich.

Tornando alla scorsa stagione, il Liverpool non mantiene la porta inviolata nelle ultime otto partite di Premier League.

Il Liverpool ha subito 15 gol nelle ultime otto partite di Premier League.

Gli assenti di lungo corso per infortunio del Liverpool sono Hugo Ekitike e Conor Bradley.

Probabili formazioni

Ipswich (4-2-3-1): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Notizie sulle squadre e rose

Gary O'Neil dovrà fare a meno di Azor Matusiwa, Jack Taylor e Jaden Philogene-Bidace per infortunio in vista di questa sfida. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa e O'Neil non ha confermato una probabile formazione titolare. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Andoni Iraola deve fare i conti con una lunga lista di assenti nel Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic e Giovanni Leoni sono tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche in vigore e il Liverpool non ha ancora confermato il suo undici previsto.

Forma

L'Ipswich arriva a questa partita con tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 5-2 contro il Manchester United in Premier League il 30 agosto, un risultato che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive. Prima di quella sconfitta, la squadra di O'Neil aveva battuto il Leicester City 3-1 in Carabao Cup e il Sunderland 2-1 in campionato. Nelle ultime cinque partite ci sono stati anche il successo per 4-2 in trasferta contro l'Union Berlin e la vittoria per 3-0 in amichevole contro il Rayo Vallecano.

Il Liverpool ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Nottingham Forest in Premier League il 29 agosto. La squadra di Iraola ha anche pareggiato 2-2 in casa del Newcastle United all'esordio in campionato e battuto il Como 2-0 in un'amichevole precampionato, anche se aveva perso 2-3 contro il Monaco e pareggiato 0-0 con il Como in precedenti test di preparazione. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti sette nelle cinque partite.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 25 gennaio 2025, quando il Liverpool ha battuto l'Ipswich Town 4-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, l'Ipswich aveva ospitato il Liverpool a Portman Road il 17 agosto 2024, con vittoria del Liverpool per 2-0. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Liverpool ha un netto vantaggio, con tre vittorie contro nessuna dell'Ipswich e due pareggi, avendo subito solo un gol nelle due più recenti sfide di Premier League.

Classifica

Nella classifica di Premier League, l'Ipswich Town è attualmente al 12° posto, con il Liverpool una posizione sotto, al 13°.