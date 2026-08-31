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Premier League
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Portman Road
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Ipswich Town-Liverpool, anteprima di Premier League: il Liverpool continua a subire gol

Ipswich Town
Liverpool
Premier League
V. Munoz
D. Szoboszlai

Anteprima completa di Ipswich-Liverpool in Premier League sotto i riflettori del venerdì sera. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre e altro ancora.

crest
Premier League - Game Week 3
Portman Road

Ipswich Town-Liverpool inizierà il 4 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Ipswich Town-Liverpool promette gol

I Tractor Boys sono qui per divertire

Le partite della neopromossa Ipswich Town sono già valse il prezzo del biglietto. Le sue prime due uscite hanno già prodotto 10 gol, dopo il successo per 2-1 sul Sunderland e la sconfitta per 5-2 all'Old Trafford contro il Manchester United. L'attacco potrebbe non essere la loro migliore forma di difesa, ma non aspettatevi che l'Ipswich si tiri indietro quando il grande Liverpool farà visita a Portman Road. Abdul Fatawu è stato una delle principali forze creative della squadra di Gary O'Neil, avendo creato fin qui tre occasioni e servito un assist. Julio Enciso ha fornito un assist in entrambe le partite di Premier League disputate finora.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

La mancanza di clean sheet del Liverpool sarà motivo di preoccupazione

Il nuovo tecnico del Liverpool, Ander Iraola, vorrà sistemare qualcosa in difesa dopo aver visto la sua squadra subire quattro gol nelle prime due uscite. Il Liverpool ha pareggiato 2-2 a Newcastle e poi ha ottenuto lo stesso risultato contro il Nottingham Forest ad Anfield nel fine settimana. La capacità del Liverpool di segnare gol nel finale per strappare un punto in entrambe le partite sarà una piccola consolazione per Iraola, che ha visto il connazionale Victor Munoz segnare il suo primo gol con il club contro il Forest.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Solo Chelsea (12) e Brighton (11) hanno fatto registrare un totale di gol superiore ai 10 segnati nelle partite dell'Ipswich.
  • Tornando alla scorsa stagione, il Liverpool non mantiene la porta inviolata nelle ultime otto partite di Premier League.
  • Il Liverpool ha subito 15 gol nelle ultime otto partite di Premier League.
  • Gli assenti di lungo corso per infortunio del Liverpool sono Hugo Ekitike e Conor Bradley.

Probabili formazioni

Ipswich (4-2-3-1): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Ipswich Town - Liverpool

Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formazione
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Allenatore

  • G. O'Neil

Gary O'Neil dovrà fare a meno di Azor Matusiwa, Jack Taylor e Jaden Philogene-Bidace per infortunio in vista di questa sfida. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa e O'Neil non ha confermato una probabile formazione titolare. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Andoni Iraola deve fare i conti con una lunga lista di assenti nel Liverpool. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic e Giovanni Leoni sono tutti indisponibili per infortunio. Non ci sono squalifiche in vigore e il Liverpool non ha ancora confermato il suo undici previsto.

Forma

IPS

IPS - Forma

RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
S5-2
Gol segnato (subito)
14/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

ASM
S2-3
COM
D0-0
COM
V2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Ipswich arriva a questa partita con tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 5-2 contro il Manchester United in Premier League il 30 agosto, un risultato che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive. Prima di quella sconfitta, la squadra di O'Neil aveva battuto il Leicester City 3-1 in Carabao Cup e il Sunderland 2-1 in campionato. Nelle ultime cinque partite ci sono stati anche il successo per 4-2 in trasferta contro l'Union Berlin e la vittoria per 3-0 in amichevole contro il Rayo Vallecano.

Il Liverpool ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 contro il Nottingham Forest in Premier League il 29 agosto. La squadra di Iraola ha anche pareggiato 2-2 in casa del Newcastle United all'esordio in campionato e battuto il Como 2-0 in un'amichevole precampionato, anche se aveva perso 2-3 contro il Monaco e pareggiato 0-0 con il Como in precedenti test di preparazione. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti sette nelle cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Ipswich TownPareggioLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FIN
1Gol segnati17
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 25 gennaio 2025, quando il Liverpool ha battuto l'Ipswich Town 4-1 ad Anfield in Premier League. Prima di allora, l'Ipswich aveva ospitato il Liverpool a Portman Road il 17 agosto 2024, con vittoria del Liverpool per 2-0. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Liverpool ha un netto vantaggio, con tre vittorie contro nessuna dell'Ipswich e due pareggi, avendo subito solo un gol nelle due più recenti sfide di Premier League.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
V
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
D
V
8
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
S
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
S
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
S
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
S
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

Nella classifica di Premier League, l'Ipswich Town è attualmente al 12° posto, con il Liverpool una posizione sotto, al 13°.

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