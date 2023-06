Incontro tra Inzaghi, Zhang, Marotta, Ausilio e Baccin nella sede dell'Inter: colloquio di tre ore sul futuro della squadra e sui progetti di mercato.

L'incontro nella sede dell'Inter è durato circa tre ore, dalle 16.30 alle 19.30 circa. È stato l'occasione non soltanto per fare il punto sulla la stagione appena conclusa (con due trofei), ma anche e soprattutto per tracciare una linea condivisa per il futuro prossimo.

Alla riunione fiume hanno partecipato l'allenatore Simone Inzaghi, il presidente Zhang, l'amministratore delegato Marotta, il direttore sportivo Ausilio e il vicedirettore sportivo Baccin. È stata la prima volta in cui tecnico e dirigenza tutta si sono confrontati dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City.

La guida di Inzaghi ovviamente non è in discussione: l'incontro è servito per fare un bilancio dell'annata conclusa e per programmare, o quanto meno iniziare a programmare, la stagione 2023/2024.

I primi tasselli della nuova Inter sono dunque stati piazzati, almeno in linea teorica. Impossibile che tre ore vadano in archivio senza toccare punti cruciali. In Corso Vittorio Emanuele II si è parlato di amichevoli, di mercato, di budget e delle pedine più preziose dello scacchiere dell'allenatore vice-campione d'Europa.

Si può ipotizzare che tecnico e dirigenza abbiano affrontato la questione Lukaku in vista dell'imminente incontro a Londra con il Chelsea; che abbiano parlato di Brozovic, non più considerato incedibile, e del futuro di altri giocatori. Sono stati fatti nomi di giocatori in entrata (al momento ignoti) e in uscita: il succo, comunque, è che senza cessioni importanti non arriveranno colpi a effetto.

Allenatore e dirigenza hanno condiviso il progetto tecnico, fissando il prossimo obiettivo: tornare a lottare per lo Scudetto, sfuggito un anno fa e impossibile da acciuffare quest'anno. L'Inter vuole tornare competitiva e la finale europea rappresenta comunque un pieno d'autostima. Inzaghi e i suoi vogliono tornare a competere in campionato e per riuscirci sarà obbligatorio perdere molte meno partite rispetto alle 12 dell'ultima Serie A. In Champions, invece, l'obiettivo minimo resta superare la fase a gironi per poi riprovare a giocarsela partita dopo partita.

Un capitolo a parte lo merita la questione rinnovo: il contratto di Inzaghi scade nel 2024. L'argomento non è stato trattato in quanto già discusso dalla società con Tinti, agente del tecnico. Se ne riparlerà eventualmente in futuro. Forse anche prima del 10 luglio, il primo giorno dell'Inter versione 2023/2024.