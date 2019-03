Inzaghi verso Lazio-Roma: "Immobile sì, dubbi Marusic e Luis Alberto"

Inzaghi: "Immobile non è ancora al 100%, speriamo possa segnare già domani sera. Dubbio Romulo-Marusic, Luis Alberto deve recuperare al 100%".

La Lazio, dopo il pari di Coppa Italia contro il Milan, si prepara al derby della Capitale contro la Roma in programma sabato sera alle ore 20.30.

In conferenza stampa il tecnico biancoceleste Inzaghi ha parlato di quale potrà essere la probabile formazione che scenderà in campo. Non è ancora certa la presenza in campo di Luis Alberto e Marusic.

"Immobile ha avuto uno stiramento e deve ancora recuperare al 100%. Aveva abituato a medie straordinarie, speriamo possa tornare presto a segnare, magari già da domani sera. Anche Luis Alberto rientra da un problema muscolare e non è ancora al 100%. Martedì ha stretto i denti, ora si allena per recuperare del tutto. Marusic? GIovedì si è allenato bene, devo capire chi mi potrà dare più garanzie tra lui e Romulo".

A prescindere da chi sarà in campo c'è comunque grande voglia di vincere per la classifica e per la supremazia cittadina.

"Vogliamo tornare a vincere questa partita che sappiamo bene quanto vale per i nostri tifosi. Siamo in ritardo in classifica ma possiamo ancora accorciare. Ovviamente abbiamo rispetto per una grande squadra come la Roma, ma nessuna paura".

Nessuna soggezione nei confronti degli avversari, la sua squadra ha dimostrato di poter tenere testa a qualunque avversario.