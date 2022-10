Inzaghi sorride: "La voglia di vincere ci ha fatto superare la stanchezza"

L'allenatore dell'Inter è soddisfatto dopo la seconda vittoria consecutiva: "Handanovic valore aggiunto. L'astinenza di Lautaro non mi preoccupa".

L'Inter torna a sorridere, anche in campionato. Dopo le sconfitte contro Udinese e Roma, i nerazzurri danno continuità al successo in Champions League di martedì contro il Barcellona e conquistano i tre punti al Mapei Stadium di Reggio Emilia grazie ad una doppietta di Edin Dzeko, che fa 101 in Serie A, intervallata dal momentaneo pari di Frattesi.

Al termine del match, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato il successo dei suoi ai microfoni di DAZN:

"È stata un'Inter con tantissima voglia di vincere. Quella ha superato la stanchezza fisica e mentale di un martedì molto intenso. Abbiamo trovato una squadra fisica e tecnica, che si è potuta allenare tutta la settimana. La squadra ha avuto una voglia di vincere incredibile. Ora dobbiamo proseguire dopo queste due vittorie che fanno morale e classifica. Tra tre giorni e mezzo saremo a Barcellona. E' un momento delicato e importante dove avremo poche rotazioni in attacco e a metà. Dovremo recuperare energie".

Il tecnico nerazzurro sottolinea la personalità di Handanovic e del gruppo:

"Samir valore aggiunto in campo e fuori. Solo così si prosegue in questo cammino. Non solo lui, ma anche quelli che sono entrati. Ci hanno dato una grande mano, anche quelli che sono entrati dalla panchina. Negli ultimi 25 minuti siamo saliti di tecnica, come avremmo dovuto fare anche all'inizio della ripresa. E così abbiamo vinto la partita".

L'avvio dell'Inter non è stato dei migliori, come conferma Inzaghi. Il tecnico si aspettava un approccio diverso:

"Abbiamo sbagliato tecnicamente. Contro il Sassuolo devi giocare bene tecnicamente perché ha buone pressioni. Chiaramente vedendo gli ultimi minuti fatti così bene, mi viene da pensare che era più stanchezza mentale che fisica. La squadra sta bene e lo ha dimostrato anche nelle sconfitte".

Prestazione non memorabile per Asllani, che ha lasciato il campo all'intervallo. Il cambio per la marcatura o per l'ammonizione?

"Per entrambi i motivi. Con la Roma aveva fatto benissimo, oggi non era semplice giocare. Poi aveva l'ammonizione presa che lo condizionava e allora ho messo dentro Mkhitaryan che sta benissimo, così non ho perso nemmeno uno slot facendo il cambio nell'intervallo. Ma sono contentissimo di quello che sta facendo Kristjan e deve solo continuare così".

Decisivo Dzeko, che con una doppietta è salito a quota 101 in Serie A e ha regalato i tre punti ai nerazzurri:

"Edin ha fatto benissimo, ma anche Lautaro che è stato molto sfortunato. Ha sfiorato la rete in due occasioni. Lauti deve solo continuare così, il goal poi arriverà. Gliel'ho detto: da attaccante mi preoccupavo per la mancanza di prestazione, non per il gol, che arriverà molto presto".

Buona la prova anche di Onana, che ora si gioca il posto in vista del Camp Nou e cerca la terza di fila da titolare:

"Ha fatto la partita che mi aspettavo, dando seguito alle prove in Champions. Portiere di qualità, che mi ha dimostrato di potersi giocare il posto con Handanovic. Con il Barcellona lui o Handanovic? Non mi sbilancio. Oggi, per esempio, pensavo di mettere De Vrij e Skriniar dall'inizio, ma non posso permettermi di perdere altri giocatori. Speriamo di recuperare qualcuno al più presto perché al momento sono e siamo in grande difficoltà"