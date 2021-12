Inzaghi ringrazia l'Inter: "La squadra e la società mi hanno sempre sostenuto"

Una vittoria per 5-0 che lascia soddisfatto Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, intervistato nel post partita da DAZN, ha parlato del successo contro la Salernitana.

"Queste sono partite in cui hai tutto da perdere, sapevamo di dover approcciare subito bene e così è stato".

Sul momento positivo della sua squadra, arrivata alla sesta vittoria consecutiva in campionato.

"Ho trovato una società importante, che ha creduto sempre in me e nel mio staff. Ho la fortuna di allenare giocatori forti e che hanno grande disponibilità nei miei confronti".

Sulla corsa scudetto, il tecnico nerazzurro sottolinea il grande valore di Milan, Atalanta e Napoli.

"Ho affrontato tutte e tre le inseguitrici per lo Scudetto e sono tutte squadre molto forti".

Infine un pensiero per Christian Eriksen, costretto a rescindere il contratto con l'Inter per via dei problemi di salute avuti la scorsa estate.

"Mando un abbraccio ad Eriksen, ho il dispiacere di non averlo potuto allenare. Gli mando un grosso in bocca al lupo".