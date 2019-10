Inzaghi ridisegna la Lazio: contro il Rennes sarà ampio turnover

La Lazio scenderà in campo contro il Rennes per un match della seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. Turnover biancoceleste.

Primo bivio europeo per la di Simone Inzaghi. La compagine biancoceleste, dopo essere stata battuta dal Cluj nel suo match d’esordio in questa edizione dell’, scenderà in campo questa sera per cercare contro il quei punti che possano consentirle di rilanciarsi nel Gruppo E.

Attualmente ultimi a quota 0 punti (i transalpini di Stephan hanno pareggiato 1-1 in casa nella prima uscita contro il ), i capitolini proveranno a ripartire dall’Olimpico, ma quella che scenderà in campo potrebbe essere una squadra rivoluzionata.

Simone Inzaghi contro il Rennes dovrebbe infatti proporre un massiccio turnover e dare spazio a coloro che sin qui sono scesi meno in campo. Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico biancoceleste, potrebbe esserci spazio per Vavro nel trio di difesa davanti a Strakosha che dovrebbe essere completato da Acerbi e Bastos.

Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, con Parolo e Berisha che dovrebbero sistemarsi nelle posizioni di interno di destra e sinistra, mentre a presidiare gli esterni saranno Lazzari e Jony.

Novità previste anche in attacco dove Caicedo sembra aver definitivamente superato Correa (non al meglio a causa di qualche problema muscolare) nella corsa ad una maglia da titolare al fianco di Immobile.

Julien Stephan, dovrebbe invece proporre un 5-3-2 nel quale saranno Martin, Grenier e Bourigeaud a comporre la linea di mediana. In attacco, al fianco dell’ex punta di , e M’Baye Niang, ci sarà il grande colpo estivo Raphinha.

Le probabili formazioni di Lazio-Rennes:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

RENNES (5-3-2): Mendy; Traoré, Da Silva, Gelin, Gnagnon, Maouassa; Martin, Grenier, Bourigeuad; Raphinha, Niang. All. Stephan.