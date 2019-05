Inzaghi per il dopo Allegri? Lotito frena: "Io non ho sentito nessuno"

Il nome di Simone Inzaghi continua ad essere accostato a quello della Juventus, Lotito però è chiaro: “Lui è il nostro allenatore”.

Tanti candidati per un unico posto. La decisione della di non continuare con Massimiliano Allegri nella prossima stagione, potrebbe dare il via ad un vero e proprio valzer degli allenatori. Negli ultimi giorni infatti sono stati tanti i tecnici accostati alla panchina bianconera e, considerando che la maggior parte di essi sono attualmente legati ad altre società, la sensazione è quella che si possa andare verso un effetto domino.

Tra i profili dei quali si è maggiormente parlato c’è certamente quello di Simone Inzaghi. Fresco vincitore della Coppa con la sua , l’allenatore biancoceleste è stato indicato da molti come perfetto erede di Allegri a .

Claudio Lotito, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è parso chiudere la porta ad un trasferimento di Inzaghi in bianconero.

“Inzaghi è il nostro allenatore. Lui alla Juventus? Io non li ho mai sentiti”.

Parlando ai microfoni di Tg2 Italia, il presidente della Lazio ha svelato qual è il rapporto che lega Inzaghi al club biancoceleste.