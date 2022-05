Inzaghi: "Pensiamo alla Samp, il resto non dipende da noi"

Alla vigilia dell'ultima partita di campionato in stagione contro la Sampdoria, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi risponde alle domande dei cronisti.

Impossibile non parlare della lotta scudetto, che vede i nerazzurri ancora in corsa. In caso di sconfitta del Milan e vittoria dell'Inter contro la Samp, la sua squadra sarebbe matematicamente la vincitrice.

"La squadra ha passato una settimana come le altre nel preparare la partita. Ci sono 90' da giocare alla grande per non avere rimpianti, pur sapendo che non dipenderà da noi. Serve fare 84 punti, poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo concentrarci solo su ciò che dipende da noi, cioè la Sampdoria. Una squadra libera di testa e di mente, che contro la Fiorentina ha fatto la sua miglior partita degli ultimi mesi. Il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa da questa gara, che abbiamo preparato con grande serietà".

Sul bilancio della stagione, Inzaghi rivendica il lavoro svolto da lui e dalla sua squadra, con due trofei in bacheca.

"Stagione a colori e non in bianconero come qualcuno pensava. Abbiamo vinto coppe, espresso un bel gioco, siamo arrivati agli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all'ultima giornata".

Il tecnico però non sembra volersi sbilanciare per quanto riguarda voti e valutazioni finali, ribadendo la grande serenità con la quale sta vivendo questo finale di campionato.

"Non do numeri, voi giornalisti siete più bravi di me in questo. Posso dire che a inizio stagione pensavamo sarebbe stato un anno non semplice, invece siamo stati bravi a vincere due trofei e a giocarci il campionato all'ultima. Il campionato può riservare sempre qualche sorpresa, anche se noi siamo concentrati solo sulla Sampdoria. La sto vivendo con grandissima serenità, sia a casa con la mia famiglia sia qui al campo con i miei giocatori. Posso solo dire che la squadra ha fatto una grandissima annata e sono molto contento".