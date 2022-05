Inzaghi non pensa al Milan: "Dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%"

Giornata di vigilia per l'Inter di Simone Inzaghi. Domani la formazione nerazzurra aprirà il 36° turno di Serie A a San Siro nell'anticipo in programma alle 18:45 contro l'Empoli. Vietato sbagliare per la squadra dell'allenatore piacentino, che dopo il passo falso di Bologna - nel recupero della 20esima giornata - ha reagito immediatamente con la vittoria di misura per 2-1 a Udine.

I nerazzurri devono battere l'Empoli per balzare momentaneamente in testa alla classifica - in attesa di Verona-Milan - e prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì prossimo allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Inzaghi ha presentato il match contro la formazione toscana ai microfoni di 'Inter TV':

"Sarà una di quelle partite molto molto insidiose perché l'Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perché ci confrontiamo con l'Empoli è una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita".

L'allenatore nerazzurro è soddisfatto della vittoria alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato:

"Abbiamo vinto una partita che non era semplice, infatti sono molto contento della prestazione di Udine perché la squadra ha dimostrato grande personalità e grande determinazione. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta con la concentrazione delle grandi squadre".

La stagione entra nel momento chiave, con l'Inter che si gioca Scudetto e Coppa Italia. Inzaghi sottolinea l'importanza dell'aspetto mentale.

"In queste ultime quattro partite gli aspetti tecnico-tattici verranno un pochettino meno. Penso che saranno le motivazioni a fare la differenza. Ho la fortuna di avere una squadra che le motivazioni le ha sempre trovate. Sappiamo che domani dovremo tirare fuori il 120% davanti al nostro pubblico contro una squadra di qualità che gioca bene a calcio".

Il tecnico non pensa al Milan e invita i suoi ragazzi a fare altrettanto:

"No, il mio compito e quello del mio staff è quello di poter incidere su quello che abbiamo in mano ovvero sulla mia squadra, senza vedere quello che fanno gli altri o se giocheranno prima o dopo. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%".

Contro l'Empoli torna a riempirsi il 'Meazza', con i tifosi nerazzurri pronti a spingere i calciatori di Inzaghi:

"È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come i ragazzi hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia in trasferta come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta".