Inzaghi non getta la spugna: "Non siamo più padroni del nostro destino, ma possiamo recuperare"

Missione sorpasso fallita. L'Inter cade a Bologna e interrompe la striscia di quattro vittorie di fila in campionato. La formazione nerazzurra si fa rimontare al 'Dall'Ara' e non coglie l'opportunità di volare in testa, davanti al Milan.

Al termine della sfida, conclusasi sul risultato di 2-1 in favore dei felsinei, l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare il passo falso della sua squadra.

"C'è amarezza, è normale che sia così. Adesso non siamo più padroni del nostro destino, dobbiamo guardare cosa fa il Milan e vincere le prossime quattro partite. Era una partita approcciata nel migliore dei modi, in quel momento bisognava fare il secondo goal e non prendere quello, evitabile, di Arnautovic. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con un pecca sul goal, che non puoi concedere. Dopo l'1-0 avremmo meritato il secondo goal. Nel secondo tempo un po' di frenesia, non siamo rimasti lucidi, ma siamo stati dentro la partita, il Bologna non si era quasi mai presentato dentro la nostra area. Una volta che c'è stato l'infortunio del secondo goal la squadra ha perso le distanze, la posta in palio era altissima".

L'analisi dell'allenatore dell'Inter prosegue. Il tema? La frenesia della sua squadra, poco precisa nella trequarti avversaria.

"Eravamo frenetici nel secondo tempo, dovevamo girare palla con più calma. Sull'1-1 abbiamo avuto due occasioni con Correa e Lautaro. Il rammarico più grande è stato non chiudere la partita. Nel secondo abbiamo perso le distanze, poi c'è stato quell'infortunio (Radu, ndr) che è capitato e lì ci siamo disuniti. La squadra deve tenere alta la testa. Purtroppo è stato un brutto passo falso, però bisogna andare avanti. Mancano ancora dodici punti, è ancora lunga. La squadra deve continuare a lavorare sapendo che c'è margine per recuperare, due punti si possono recuperare".

L'allenatore nerazzurro torna sull'errore in occasione del goal di Arnautovic, che sovrasta Dimarco e di testa batte Radu.

"La marcatura doveva essere più stretta, sicuramente si poteva fare meglio su Barrow, che ha impiegato dieci secondi per fare il cross. Poi chiaramente la marcatura è scivolata e ci ha fatto goal in un momento in cui eravamo in pieno controllo".

Impossibile non parlare di Ionut Radu e dell'errore che ha spianato la strada a Sansone per il 2-1:

"Ha fatto la partita con l'Empoli bene, si allena sempre nel migliore dei modi. Sbagliano gli attaccanti o i difensori se ne parla meno, è stato un infortunio e gli infortuni vanno sempre messi in preventivo. Ha grandissima fiducia da me e dalla squadra. Deve stare tranquillo perché è un ottimo portiere e ha davanti a sé una carriera molto rosea".

Imprecisa negli ultimi 30 metri e mai pericolosa con continuità. La sua Inter ha faticato in avanti ma Inzaghi non è preoccupato del rendimento dei suoi attaccanti:

"Siamo il migliore attacco e la miglior difesa, abbiamo sempre creato e fatto goal. Stasera dopo il goal di Perisic abbiamo avuto occasioni buone. Agli attaccanti e a tutti la squadra posso dire poco. Eravamo padroni del nostro destino, adesso dobbiamo inseguire e non dobbiamo mollare. Dobbiamo andare avanti a testa alta".

Il commento si chiude con l'uscita dal campo di un Barella furente per la sostituzione.

"Tutti quelli che escono dal campo vorrebbero stare in campo di più, non c'è problema. Avevo visto che aveva salutato il suo compagno quando è entrato, l'importante è che abbiano rispetto tra di loro e con lo staff".