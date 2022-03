Inzaghi non fa drammi: "Tutto ancora aperto, torneremo presto a segnare"

Si conclude senza reti il primo dei due round della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Altra sfida - la quarta di fila - senza goal per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che dopo i match contro Liverpool, Sassuolo e Genoa non riescono ad andare ancora una volta in rete.

Al termine dei primi 90' del doppio confronto che mette in palio un posto in finale, l'allenatore dell'Inter ha analizzato la sfida contro il Milan ai microfoni di 'Sport Mediaset':

"Penso sia stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri due, c'era una finale in palio, le squadre non erano sciolte. Al ritorno ci penseremo ad aprile. Vogliamo vincere e vogliamo la finale. Dobbiamo recuperare brillantezza, abbiamo giocato tanto".

Inter in difficoltà dal punto di vista fisico? Inzaghi non è d'accordo:

"Devo rivedere la partita, ma a parte un'uscita sbagliata e una parata di Handanovic non abbiamo concesso molto. Romagnoli ha tolto un quasi goal a Dzeko. Torneremo presto a segnare abbiamo attaccanti forti, siamo il miglior attacco, anche se sono quattro partite che non facciamo goal".

Inzaghi spiega il momento dei suoi:

"C'è un calo fisiologico dopo aver giocato e spinto tanto. È un momento in cui non giochiamo come prima. Nell'ultimo derby di campionato, in cui abbiamo perso, avevamo fatto 75 minuti molto molto bene. Oggi siamo stati meno brillanti, tutte e due le squadre vogliono la finale. Le partite sono fatte di episodi, stasera derby bloccato per la posta in palio. C'è una finale ed entrambe vogliamo arrivarci".

Tra quelli più in difficoltà è sembrato esserci Brozovic:

"Le partite sono fatte di episodi, stasera è stato un derby bloccato per la posta in palio ma stiamo lavorando. Stiamo cercando di recuperare forze fisiche e mentali. È un record con una partita da recuperare ed essere alla 36esima partita al primo marzo".

Non ha convinto nemmeno Nicolò Barella:

"Non guardo al singolo, ma penso in generale. Abbiamo recuperato Correa e Gosens che ci daranno una mano nelle rotazioni. Tanti giocatori hanno spinto tanto. Siamo in un momento di transizione ma stiamo lavorando. Dopo le ultime partite a livello fisico avevamo dati discreti. I dati dell'ultimo match erano discreti, col Sassuolo abbiamo corso tanto e male".

Inzaghi analizza il risultato e torna sul derby di campionato, perso in rimonta:

"È un pari giusto che lascia tutto aperto per il ritorno. Le partite vanno reinterpretate. Ci stiamo ancora leccando le ferite per il derby perso 2-1 dove il campo diceva altro".